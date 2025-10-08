Francesco Ciancia torna in Stellantis per guidare la produzione globale

Stellantis annuncia il ritorno di Francesco Ciancia, che dal 1° novembre assumerà il ruolo di Global Head of Manufacturing e farà parte dello Stellantis Leadership Team (SLT). Con oltre vent’anni di esperienza internazionale, Ciancia ha ricoperto posizioni di rilievo nell’ambito dell’ingegneria manifatturiera, della gestione di impianti produttivi e dell’implementazione di metodologie di produzione snella.

Rientra in Stellantis dopo la sua esperienza in Mercedes-Benz, dove ha guidato le operazioni di Mercedes-Benz Vans a Stoccarda, contribuendo in modo decisivo alla trasformazione della rete produttiva del marchio. Il suo ritorno rappresenta un passo importante per rafforzare la strategia industriale del gruppo, in un contesto di crescente attenzione all’efficienza, alla qualità e alla sostenibilità. La sua leadership sarà determinante nel sostenere gli obiettivi di Stellantis verso una produzione sempre più innovativa, integrata e orientata alla mobilità del futuro.

Prima di entrare in Mercedes-Benz nel 2022, Francesco Ciancia ha maturato una lunga carriera in Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e successivamente in Stellantis, dove ha iniziato nel 2001. Nel corso di oltre vent’anni, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, tra cui direttore dello stabilimento di Kragujevac in Serbia, responsabile della produzione per l’America Latina e responsabile della produzione per Maserati e i marchi premium nelle regioni Europa, Medio Oriente e Africa. La sua esperienza internazionale e la profonda conoscenza dei processi industriali lo hanno reso una figura chiave nella gestione della produzione globale.

“Sono lieto di dare nuovamente il benvenuto a Francesco tra le nostre fila e come membro del nostro Leadership Team. Il suo nuovo ruolo di Responsabile della Produzione Globale di Stellantis sarà fondamentale per il nostro successo futuro, mentre ci impegniamo costantemente per portare la coerenza, l’efficienza e la competitività dei nostri processi produttivi in ​​tutto il mondo a nuovi livelli”, ha commentato l’Amministratore Delegato Antonio Filosa.

“Sono entusiasta ed energico di tornare a far parte di Stellantis e contribuire a questo nuovo slancio”, ha affermato Ciancia. “La produzione è al centro delle attività dell’azienda e non vedo l’ora di lavorare con i team di tutto il mondo per cogliere le opportunità di miglioramento che abbiamo davanti a noi”.