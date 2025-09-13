Fiat Fiorino premiato in Brasile con il “Highest Resale Value 2025”

Fiat Fiorino è stato premiato per la sua robustezza, versatilità ed efficienza, riaffermando la sua posizione di leader nel segmento e aggiudicandosi il premio “Highest Resale Value 2025″ conferito dall’agenzia AutoInforme nella categoria “Cargo Van”. È l’ottava volta che il veicolo commerciale prodotto presso lo Stellantis Automotive Center di Betim, Minas Gerais, si aggiudica la vittoria in questa categoria, ottenendo quest’anno una valutazione del 18%.

E’ l’ottava volta che Fiat Fiorino si aggiudica questo premio in Brasile

Progettato per affrontare qualsiasi condizione di lavoro, Fiat Fiorino ha riscosso successo fin dal suo lancio, collezionando oltre dieci anni consecutivi di leadership di mercato e un rapporto di fiducia con i suoi consumatori.

Nel modello 2025, Fiat Fiorino ha rafforzato il suo impegno verso funzionalità, qualità, risparmio e sicurezza introducendo aggiornamenti meccanici come un nuovo motore flex-fuel da 1,3 litri con fino a 107 CV e 134 Nm di coppia se alimentato a etanolo, che guadagna 21 CV e l’11,67% di coppia in più, migliorando al contempo i consumi di oltre il 14%. Il modello ha inoltre ottenuto lo sterzo elettrico, il monitoraggio della pressione degli pneumatici (iTMPS) e un sensore di temperatura esterna.

“Fin dal suo debutto, il Fiat Fiorino si è affermato come un pilastro della gamma di veicoli commerciali del marchio. Imprenditori e proprietari di flotte in tutto il Paese si affidano da anni a questo modello come partner strategico per il successo delle loro attività. L’ottenimento del sigillo Highest Resale Value riflette l’esperienza positiva che il Fiorino offre ai suoi clienti e ne riafferma il ruolo di scelta intelligente e redditizia sul mercato”, commenta Alexandre Clemes, Direttore Product Marketing di Fiat.

Fiat Fiorino trasporta diversi tipi di carico in modo funzionale e confortevole, con 18,5 litri di spazio di stivaggio, una capacità di carico fino a 650 kg, con 3,3 m³ di volume, porte che si aprono fino a 180 gradi, facilitando il carico, e un interno progettato dal punto di vista ergonomico.

Il premio “Highest Resale Value” è una certificazione rilasciata da AutoInforme che riconosce e premia i veicoli che si sono deprezzati meno nel tempo, soprattutto al momento della rivendita. Il premio mira a orientare i consumatori nella scelta di veicoli che rappresentano un investimento più sicuro e razionale.