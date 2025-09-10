Stellantis ha raggiunto i 3.000.000 di unità prodotte nello stabilimento di El Palomar

Stellantis Argentina celebra una nuova pietra miliare nella sua storia industriale: il 9 settembre 2025, lo stabilimento di El Palomar ha raggiunto il traguardo delle 3 milioni di unità prodotte, consolidando la sua posizione di centro produttivo strategico per i marchi Peugeot, Citroën e Fiat . Questo risultato riflette non solo i traguardi raggiunti e l’impegno dell’azienda nei confronti del Paese, ma anche la fiducia riposta nell’industria automobilistica argentina come motore di crescita, innovazione e occupazione.

“Raggiungere questo traguardo in uno stabilimento da sempre sinonimo di innovazione e punto di riferimento nelle tecnologie all’avanguardia è motivo di vero orgoglio. Oggi iniziamo una nuova era con la produzione delle Peugeot 208 e 2008 con tecnologia ibrida sviluppata da Stellantis. Questo è un altro passo che riafferma la capacità del nostro stabilimento di continuare a fare la storia “, ha dichiarato Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America.

La Peugeot 2008 è il tremilionesimo veicolo prodotto nello stabilimento di El Palomar. La scelta del modello non è casuale: simboleggia l’evoluzione verso un moderno polo industriale, con una crescente integrazione dei fornitori locali e un’attenzione alla sostenibilità e alla competitività.

” Raggiungere il traguardo dei 3 milioni di veicoli prodotti a El Palomar è motivo di orgoglio che riflette non solo i traguardi raggiunti dallo stabilimento, ma anche il talento e la passione delle sue persone. Qui sono state prodotte icone come la Peugeot 504, la Fiat 600 e la Citroën C4 in diverse silhouette, tra le altre, e oggi continuiamo a scrivere la storia con modelli come la Peugeot 208 e la 2008, che segnano nuove ere della mobilità in Argentina. Questo risultato è possibile grazie a un team impegnato e altamente qualificato, che riafferma quotidianamente il ruolo di El Palomar come punto di riferimento industriale di Stellantis nella regione “, ha dichiarato Martín Zuppi, Presidente di Stellantis Argentina.

Lo stabilimento di El Palomar è un pilastro strategico per Stellantis in Argentina e nella regione. La sua storia produttiva è strettamente legata allo sviluppo dell’industria automobilistica nazionale, generando occupazione di qualità e rafforzando un’ampia rete di fornitori locali. Questo impegno per la produzione nazionale riflette la visione di Stellantis di continuare a investire nel Paese, promuovendo l’innovazione e contribuendo alla crescita sostenibile dell’economia argentina.

“Questo traguardo di tre milioni di veicoli è, prima di tutto, un riconoscimento della passione, della capacità e dell’impegno del nostro personale, che consente a Stellantis di continuare a crescere in Argentina e nella regione”, ha affermato Glauber Fullana, Vicepresidente della produzione di Stellantis in Sud America.

Con questo traguardo, Stellantis riafferma la sua leadership e la sua visione per il futuro in Argentina e nella regione. La produzione di tre milioni di veicoli a El Palomar rappresenta il risultato dell’impegno dei suoi dipendenti, della sua rete di fornitori e della fiducia dei suoi clienti. Questo è motivo di orgoglio che spinge Stellantis verso una nuova fase di trasformazione, innovazione e sostenibilità, con l’impegno di continuare a sviluppare prodotti che facciano la differenza nella vita delle persone.