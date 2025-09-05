Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid: aperti gli ordini nel Regno Unito

La nuova C5 Aircross Plug-In Hybrid è ora ordinabile nel Regno Unito, con prezzi a partire da 38.855 sterline (prezzo consigliato dal produttore). La motorizzazione ibrida plug-in si aggiunge alle motorizzazioni ibride ed elettriche già disponibili per l’ordine. La nuova C5 Aircross rappresenta il passo più audace di Citroën nel segmento dei SUV di medie dimensioni, offrendo comfort eccezionale, spazio a bordo e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Ora è possibile ordinare la nuova generazione di C5 Aircross Plug-In Hybrid

Aprendo un nuovo e audace capitolo nel design Citroën, la gamma C5 Aircross presenta un look più deciso e aerodinamico che esalta prestazioni e presenza su strada. Nella parte anteriore, la nuova e accattivante firma luminosa a LED a tre punti di Citroën è inserita in una robusta struttura orizzontale che ne amplia l’assetto, mentre la griglia ridisegnata e gli elementi del paraurti aerodinamici ottimizzano il flusso d’aria e l’impatto visivo. C5 Aircross offre una praticità eccezionale senza compromettere lo stile.

Un generoso passo di 2,78 m contribuisce a creare una sensazione di spaziosità interna, in particolare nella seconda fila, dove i passeggeri godono di maggiore spazio per le gambe e per la testa. La capacità del bagagliaio è tra le migliori della categoria, da 651 litri e fino a 1.985 litri con i sedili posteriori ripiegati, offrendo la flessibilità di un vero SUV familiare. Dettagli di design intelligenti, come l’ampio bagagliaio, i sedili posteriori ripiegabili e divisibili e l’area di carico piatta, semplificano al massimo le operazioni di carico e la praticità quotidiana.

La nuova C5 Aircross Plug-In Hybrid è dotata di tecnologia ibrida ricaricabile, che combina due fonti di energia: un motore benzina turbo a quattro cilindri da 150 CV e un motore elettrico da 125 CV che aziona le ruote anteriori. A seconda delle condizioni di guida e della modalità selezionata, il motore termico e quello elettrico funzionano in modo indipendente o combinato. In modalità elettrica, il veicolo funziona esclusivamente con energia elettrica, rendendolo ideale per la guida in città e nelle zone a basse emissioni. In modalità ibrida, il sistema commuta in modo intelligente tra alimentazione elettrica e benzina o utilizza entrambe in base alle esigenze di prestazioni. Quando funzionano insieme, il motore termico e quello elettrico generano una potenza massima di 195 CV.

Il sistema ibrido plug-in è dotato di una batteria da 21 kWh, quasi il doppio rispetto alla generazione precedente, che consente all’auto di viaggiare in modalità esclusivamente elettrica fino a 85 km (ciclo combinato WLTP EAER). Dotata di un caricabatterie di bordo monofase da 7,4 kW, la batteria può essere ricaricata completamente in sole 2 ore e 55 minuti utilizzando un caricabatterie CA da 7,4 kW.

Il propulsore ibrido plug-in verrà lanciato esclusivamente sull’allestimento MAX. Di serie, l’allestimento MAX è dotato di telecamera a 360 gradi, head-up display esteso, sedili anteriori e volante riscaldabili, portellone elettrico con funzione hands-free e Drive Assist Pack 2.0 con funzionalità di guida semi-autonoma.

La nuova C5 Aircross Plug-In Hybrid è stata realizzata con il meglio del programma Advanced Comfort di Citroën, dotata di sospensioni con smorzatori idraulici progressivi che filtrano le imperfezioni del fondo stradale per garantire una guida straordinariamente fluida. All’interno, i sedili Citroën Advanced Comfort combinano una morbida schiuma ad alta densità con cuscini più ampi e riscaldamento integrato, con funzioni di ventilazione e massaggio opzionali. L’atmosfera rilassante è esaltata da materiali morbidi al tatto, finiture di alta qualità e un layout interno ispirato al design dell’arredamento domestico, con ampie superfici imbottite e profili simili a quelli di un divano.

Il cuore dell’abitacolo è un nuovo touchscreen HD da 13 pollici “a cascata”, montato in modo esclusivo in una cascata verticale che si estende dal cruscotto alla console centrale. Questo display flottante presenta sezioni completamente personalizzabili e fisse per un accesso rapido e semplice alle funzioni essenziali in qualsiasi momento. Lo schermo a cascata offre un’ampia area personalizzabile che visualizza la navigazione 3D, i comandi dell’infotainment e consente di programmare i widget per l’accesso diretto e posizionarli a piacere su più pagine.

Al di sotto di questo, una barra di controllo fissa consente l’accesso diretto alla home page dello schermo superiore, al telefono, alle impostazioni principali del veicolo e ai comandi del climatizzatore del conducente e del passeggero anteriore. È abbinato a un display per il conducente completamente digitale da 10 pollici, ordinato ma anche personalizzabile, che mostra le informazioni essenziali direttamente nel campo visivo del conducente, insieme a un head-up display esteso che proietta le informazioni chiave sul parabrezza.

Oltre alla motorizzazione ibrida plug-in, Nuova C5 Aircross è disponibile con motorizzazione elettrica e ibrida, offrendo una scelta più ampia ai clienti. Nuova C5 Aircross Hybrid e ë-C5 Aircross sono già ordinabili, con prezzi a partire da £ 30.495 IVA inclusa per la versione ibrida e £ 32.565 per la versione elettrica, comprensivi di Electric Car Grant.