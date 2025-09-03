Fiat Panda: ecco la promozione di settembre 2025 per acquistare la city car ad un buon prezzo

Fiat Panda continua ad essere l’auto più venduta in Italia. Anche ad agosto la city car prodotta a Pomigliano si è confermata leader di mercato nonostante sia presente da tantissimo tempo in concessionaria. Fiat non vuole allentare la presa e ha pensato bene di proporre anche per il mese di settembre 2025 appena iniziato una nuova interessante promozione per acquistare la sua vettura ad un prezzo estremamente competitivo.

A settembre 2025 è possibile acquistare Fiat Panda a 10.650 euro

Per usufruire dello sconto sulla Fiat Panda, sono necessarie due condizioni: la rottamazione di un veicolo e la sottoscrizione di un finanziamento. Grazie a questa promozione, il prezzo della Panda scende da 15.950 euro a 10.650 euro, combinando 3.800 euro di bonus rottamazione per auto fino a Euro 4 e ulteriori 1.500 euro legati al finanziamento. Prendendo come esempio un piano finanziario: anticipo di 1.725 euro, 32 rate mensili da 129 euro con TAN fisso 8,75% e TAEG 12,72%, più una rata finale di 8.048 euro pari al valore futuro garantito del veicolo.

La Fiat Panda è disponibile a partire da 13.200 euro nella versione base Pop, considerando lo sconto online e il finanziamento. La versione Icon sale a 14.049 euro, mentre la top di gamma Pandina raggiunge i 16.300 euro. In tutti i casi, sono previsti 1.500 euro di bonus legati al finanziamento e ulteriori 1.250 euro di sconto aggiuntivo.

Tutte le versioni montano un motore MHEV da 70 cavalli per 1.0 litri, ideale per l’uso urbano e adatto anche a gite fuori città. Con un costo finale di 14.305 euro comprensivo di interessi, la Fiat Panda rappresenta un’offerta molto interessante, garantendo un eccellente rapporto qualità-prezzo e un’opzione versatile per chi cerca efficienza, praticità e convenienza senza rinunciare alla tecnologia mild-hybrid. Vedremo dunque se anche questo mese questa interessante promozione riuscirà a spingere verso l’alto le immatricolazioni della city car della principale casa automobilistica italiana.