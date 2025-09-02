Fiat Grande Uno: ecco come potrebbe essere la gemella brasiliana di Grande Panda

Fiat Grande Uno potrebbe essere secondo alcuni la versione sudamericana di Fiat Grande Panda anche se sul nome per la verità vi sono ancora dubbi. Infatti si dice che sia più probabile che per questa auto che sarà molto ma molto simile alla “nostra” Grande Panda alla fine possa essere scelto il nome di nuova Fiat Argo. A proposito di questo atteso modello che in Sud America non dovrebbe arrivare prima del 2027, oggi vi segnaliamo un recente render del creatore digitale e designer automobilistico Kleber Silva che è conosciuto anche con il nome di KDesign che ha deciso di immaginare quello che potrebbe essere lo stile della futura gemella brasiliana di Fiat Grande Panda.

Ecco come potrebbe apparire la futura Fiat Grande Uno in arrivo in Sud America dal 2027

Dalle immagini che vi mostriamo si nota chiaramente come il creatore digitale nell’immaginare Fiat Grande Uno abbia fatto un mix tra alcune auto attualmente presenti nella gamma di Fiat in Brasile come la Mobi e con la Fiat Grande Panda europea. Molto probabilmente nella realtà questa auto, a parte il nome diverso che di certo avrà, sarà ancora più somigliante al modello originale. La scelta di cambiare nome deriva dal fatto che il nome Panda non è molto popolare in Sud America e quindi si preferisce puntare su Argo o Uno che invece sono nomi di auto che sono o sono state estremamente popolari da quelle parti.

Per quanto riguarda la gamma di motori di Fiat Grande Uno o Argo ci saranno somiglianze con la gamma europea ma anche delle differenze. Anche in Sud America arriverà la versione elettrica e quella ibrida ma saranno affiancate da motorizzazioni popolari da quelle parti. Ci riferiamo a motori a benzina e forse anche bio-ibridi.