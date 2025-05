Stellantis annuncia un investimento di 388 milioni di dollari nel Megahub di Detroit

Stellantis ha annunciato oggi un investimento di 388 milioni di dollari per lo sviluppo di un modernissimo Metro Detroit Megahub a Van Buren Township, nel Michigan, migliorando ulteriormente l’efficienza e la sostenibilità della sua rete di distribuzione di ricambi Mopar. La nuova struttura, la cui apertura è prevista per il 2027, sarà dotata di tecnologie all’avanguardia, tra cui i sistemi automatizzati di stoccaggio e prelievo AutoStore, che garantiranno ai dipendenti un ambiente di lavoro moderno e sicuro.

L’investimento rafforza l’impegno di Stellantis verso l’eccellenza operativa e il servizio clienti, migliorando la disponibilità dei ricambi e la velocità di consegna

“I nostri clienti contano su di noi per la consegna del ricambio giusto, al momento giusto, ogni volta”, ha dichiarato Darren Bradshaw, vicepresidente senior e responsabile di Mopar North America. “Con il Metro Detroit Megahub, stiamo costruendo una rete di distribuzione ricambi più veloce, intelligente e affidabile, che mette al primo posto le loro esigenze. Questo investimento riflette il nostro impegno per l’innovazione, la sostenibilità e l’eccellenza operativa, creando al contempo un ambiente di lavoro moderno e altamente tecnologico per i nostri dipendenti”.

Il sistema AutoStore utilizza robot compatti che si muovono su binari sopra una griglia ad alta densità di contenitori di stoccaggio per prelevare i ricambi e consegnarli alle postazioni di lavoro, dove i dipendenti imballano e gestiscono le consegne finali. Questa automazione avanzata migliora la velocità e la precisione degli ordini, massimizza l’efficienza di stoccaggio e contribuisce ad accelerare i tempi di consegna per clienti e concessionari.

Nell’ambito della sua più ampia strategia di consolidamento, Stellantis ha recentemente venduto i suoi centri di distribuzione ricambi (PDC) del Michigan a Center Line e Marysville, oltre a uno a Milwaukee, nel Wisconsin. Le attività presso queste strutture proseguiranno in base a un accordo di sale-leaseback, fornendo supporto essenziale fino al completamento del Metro Detroit Megahub e dell’impianto di allestimento e-coating di Warren Sherwood.

La forza lavoro del Metro Detroit Megahub sarà composta da dipendenti delle sedi PDC di Center Line, Warren, Warren Sherwood e Milwaukee, facilitando la transizione per circa 488 dipendenti rappresentati dalla UAW.

Di conseguenza, la forza lavoro della sede di Marysville passerà alle sedi PDC di Warren e Warren Sherwood, dove opererà fino alla completa integrazione nel Megahub e nello stabilimento di Warren Sherwood. Questa operazione è in linea con il piano a lungo termine di Stellantis per modernizzare e centralizzare la sua rete di distribuzione ricambi per migliorare l’efficienza e la sostenibilità.

L’investimento nel Metro Detroit Megahub si basa sugli accordi contrattuali UAW di Stellantis del 2023, che hanno già visto quasi 120 milioni di dollari investiti per rafforzare le attività di ricambi e assistenza, tra cui un nuovo stabilimento a East Fishkill, New York, e il potenziamento dei centri di assistenza per i veicoli (PDC) esistenti. Quest’ultimo impegno sottolinea ulteriormente l’impegno di Stellantis nel potenziamento della propria rete di distribuzione e nel supporto della forza lavoro statunitense.