Opel Astra Sports Tourer Hybrid: una vera eroina delle lunghe distanze

Opel Astra Sports Tourer è una vera tuttofare, adatta sia al lavoro che alla famiglia e al tempo libero. Lo dimostra con il suo design sportivo ed elegante, le tecnologie all’avanguardia e, soprattutto, l’ampio spazio flessibile. Ma tutto questo varrebbe solo la metà se non fosse anche estremamente efficiente e quindi economica. Il team Opel voleva sapere esattamente quanta distanza questa station wagon compatta con tecnologia a 48 volt potesse percorrere con un solo pieno di carburante, e ha ottenuto un risultato che quasi nessuno avrebbe mai pensato possibile.

Con un solo pieno di carburante Opel Astra Sports Tourer percorre oltre 1.200 chilometri

Secondo un test interno, Opel Astra Sports Tourer Hybrid può percorrere oltre 1.200 chilometri in condizioni di traffico reali, senza dover fare rifornimento. Ciò significa che la bestseller della classe compatta è una vera eroina per le lunghe distanze, proprio come Opel Grandland Plug-in-Hybrid , che Opel ha messo alla prova all’inizio di quest’anno. Entrambi i modelli elettrificati con il Blitz dimostrano in modo impressionante di essere molto più che adatti all’uso quotidiano.

Una potenza di sistema di 107 kW (145 CV) e un serbatoio di carburante da 52 litri: questi erano i prerequisiti che Opel Astra Sports Tourer aveva per il suo test a lunga distanza. I collaudatori Opel hanno poi percorso un percorso di circa 106 chilometri, da Rüsselsheim a Worms passando per Darmstadt, per poi tornare alla sede centrale Opel sulla riva sinistra del Reno. Il percorso, che Astra Sports Tourer Hybrid ha completato 11 volte in due giorni senza rifornimenti, includeva un’ampia varietà di tipologie di strade.

I collaudatori hanno guidato in autostrada, su strade extraurbane e piccole strade di paese. Hanno raggiunto una velocità massima di 138 km/h, hanno attraversato paesi a bassa velocità e hanno dovuto fare la fila nel traffico mattutino dei pendolari e pomeridiano dell’ora di punta, nonché nei cantieri, spesso in modalità stop-and-go ad alto consumo. Il test si è quindi svolto in condizioni quotidiane, così come sperimentate da ogni conducente e come vengono utilizzate anche come base per il ciclo WLTP. La temperatura esterna durante il periodo di prova è stata in media di piacevoli 23 gradi Celsius.

Opel Astra Sports Tourer Hybrid Opel utilizzata era dotata di numerosi optional, come il tetto scorrevole elettrico in vetro, dettagli che aumentano il peso e quindi i consumi. I risultati finali del test di resistenza di due giorni sono stati ancora più sorprendenti: L’Astra Sports Tourer Hybrid ha percorso una distanza complessiva di oltre 1.200 chilometri senza effettuare rifornimento. Il consumo medio è stato di 4,3 litri di carburante ogni 100 chilometri, ovvero addirittura 0,7 litri ogni 100 chilometri in meno rispetto ai valori ufficiali WLTP.

Grazie al motore elettrico da 15,6 kW (21 CV) e alla batteria da 48 volt, la quota di percorso completamente elettrico è stata di poco superiore al 28%. Convertiti in chilometri, durante il test, l’Astra Sports Tourer Hybrid ha percorso circa 345 chilometri in modalità puramente elettrica. Tutto questo a una velocità media di 61 km/h, considerando tutte le situazioni di traffico, dall’autostrada al traffico urbano a singhiozzo.

Ciò rende la Opel Astra Sports Tourer Hybrid l’auto ideale per tutti coloro che desiderano utilizzare la bestseller della classe compatta sia come mezzo comodo e flessibile per i lunghi viaggi, sia come mezzo di trasporto urbano, con cui possono anche “lasciarsi trasportare” nel traffico a bassa velocità, localmente senza emissioni.

Tuttavia, i redattori della rivista televisiva VOX auto mobil hanno voluto saperne di più e hanno sottoposto la Opel Astra Sports Tourer Hybrid a un test, ma non su un “circuito” fisso, bensì durante un tipico lungo viaggio di vacanza. Così, i due collaudatori Alexander Bloch e Martin Dunkelmann si sono recati da Monaco a Sylt, anche in condizioni quotidiane realistiche. E come si può vedere nel programma di VOX auto mobil , l’Astra Sports Tourer completa il percorso nonostante condizioni talvolta avverse, come gli ingorghi autostradali. In totale, i redattori percorrono 1.154 chilometri attraverso la Germania a bordo della station wagon compatta senza fare rifornimento. Anche con due persone a bordo (invece di una come nel test drive interno di Opel), il climatizzatore acceso e una velocità media di 78 km/h, raggiungono comunque un consumo di 4,8 litri ogni 100 chilometri.