Charles Leclerc: per Nicolas Todt può vincere il mondiale

Nicolas Todt figlio del numero uno della FIA, Jean Todt, è il manager di Charles Leclerc. Il giovane pilota monegasco dopo una brillante stagione di debutto in Alfa Romeo Sauber da quest’anno correrà in Ferrari. Il suo manager Nicolas Todt è convinto che il suo assistito possa essere fin da subito protagonista del Mondiale di Formula 1. Secondo Todt Jr ha detto che Leclerc va in Ferrari per imparare a vincere. Probabilmente ci vorrà qualche anno ma Todt è sicuro che il suo assistito diventerà campione del mondo.

Se fino ad ora Charles Leclerc non ha mai messo piede sul podio è perché non ha avuto una vettura idonea a raggiungere simili risultati. Con la Ferrari le cose cambieranno e dunque secondo Nicolas Todt i progressi del suo cliente saranno subito evidenti rispetto alla scorsa stagione. Quello che però il monegasco deve evitare secondo il suo agente è di essere impaziente. Avendo 21 anni è facile che abbia fretta di vincere ma questo è l’errore più grande che deve assolutamente evitare secondo Todt. Infine Todt ha parlando anche di Mick Schumacher con il quale in questo momento ha un semplice rapporto di amicizia che però in futuro si potrebbe trasformare in un rapporto professionale.