Spoticar in Francia forma oltre 1.500 consulenti di vendita per diventare leader nella vendita di veicoli elettrici usati

La rete Spoticar in Francia sta guadagnando slancio. In un momento in cui il mercato dei veicoli usati 100% elettrici sta vivendo una crescita spettacolare (+54% nel 2024), l’azienda, in collaborazione con Stellantis Financial & Services ed Efficar, lancia un ambizioso roadshow di formazione in tutta la Francia. Obiettivo: rendere i veicoli elettrici usati un punto di riferimento commerciale imprescindibile e posizionare Spoticar come leader nel mercato dei veicoli elettrici usati.

Spoticar lancia un ambizioso roadshow di formazione in tutta la Francia

Nel corso del mese di aprile, 23 sessioni di formazione riuniranno oltre 1.500 consulenti alla vendita di veicoli usati e gestori di veicoli usati in tutto il Paese. In programma: formati dinamici e interattivi, con quiz e workshop pratici per padroneggiare tutte le leve della trasformazione attorno all’elettrico: esposizione, presentazione commerciale, finanziamenti, test, assistenza clienti, ecc. Un contesto promettente, una sfida strategica Con già 11.000 veicoli 100% elettrici disponibili su SPOTICAR e un mercato in rapida crescita, i veicoli elettrici usati stanno diventando un pilastro fondamentale dell’offerta.

Spoticar punta a diventare un punto di riferimento nel mercato dei veicoli elettrici usati, rafforzando la propria posizione con un’offerta sempre più mirata e accessibile. Attualmente, due veicoli su dieci venduti sono elettrici e tutti i modelli elettrici disponibili vengono proposti anche per la prova su strada. Inoltre, per favorire una maggiore diffusione della mobilità elettrica, l’azienda ha reso sistematica l’offerta di formule di leasing con opzione di acquisto (LOA), rendendo l’accesso a queste vetture più semplice e conveniente.

Spoticar punta sull’eccellenza operativa per garantire performance elevate anche nel punto vendita. La formazione degli operatori si concentra infatti sulle migliori pratiche per promuovere con efficacia l’offerta elettrica: dalla creazione di aree dedicate ben visibili e comunicativamente curate, fino alla trasparenza sulle condizioni delle batterie, grazie all’introduzione sistematica del certificato di stato di salute (SOH). A tutto ciò si affianca un’assistenza clienti personalizzata, che mira a rassicurare l’acquirente con un supporto su misura, spiegando nel dettaglio le modalità di ricarica, illustrando l’autonomia reale del veicolo e mettendo in risalto i servizi collegati, come la garanzia sulla batteria e l’assistenza post-vendita.

Con 1.200 punti vendita in Francia, un forte impegno e una competenza consolidata grazie a questa dinamica formativa, Spoticar ha tutte le carte in regola per diventare il riflesso elettrico dei francesi sul mercato dell’usato.

“Vogliamo essere il punto di riferimento in Francia, con la chiara ambizione di diventare il numero 1 nelle vendite di veicoli elettrici”, spiega David Guérin, Direttore di Spoticar Francia. Grazie alla nostra rete, la più efficiente sul mercato, e alla nostra competenza nelle soluzioni finanziarie, puntiamo a una quota di mercato del 20-25% nei veicoli elettrici. La nostra professionalità e la qualità dell’esperienza del cliente saranno i motori di questo successo.