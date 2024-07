Con Spoticar Trade Stellantis punta a 400.000 vendite B2B in Europa nel 2025Con Spoticar Trade

A soli 3 anni dalla sua creazione, Stellantis raggiunge una nuova pietra miliare nella fusione delle sue attività a beneficio dei suoi clienti. Infatti, con Spoticar Trade, il produttore offre ai suoi clienti automobilistici professionali l’accesso a un unico mercato per acquistare veicoli usati di varie gamme di uno dei 9 marchi Stellantis in 8 paesi europei.

I clienti Spoticar Trade avranno accesso ad una gamma più ampia di servizi senza intermediari

Spoticar Trade, dedicato ai professionisti del settore, mira a cambiare la dimensione dell’esperienza del cliente B2B nella ricerca e nell’acquisizione di veicoli usati. Grazie all’accesso unico a uno stock di veicoli usati fino a 9 marchi (Alfa Romeo, DS Automobiles, Lancia, Abarth, Jeep, Peugeot, Citroën, Fiat e Opel) clienti automobilistici professionali provenienti da 8 paesi europei (Francia, Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Austria e Belgio) vedranno la loro vita quotidiana semplificata e un rapporto privilegiato instaurato con il produttore attraverso la piattaforma Spoticar Trade. Questa nuova piattaforma consentirà inoltre ai rivenditori del marchio Stellantis di diversificare la propria offerta VO offrendo tutti i marchi del gruppo.

Spoticar Trade dovrebbe consentire a tutti i professionisti del settore automobilistico, indipendentemente dalle loro dimensioni, di beneficiare dei vantaggi di un grande mercato di produttori dedicato alla vendita di veicoli usati. Grazie alla diversità dei marchi disponibili e alla ricchezza delle gamme di ciascuno di essi, il cliente Spoticar Trade avrà accesso ad un’ampia scelta di veicoli di tutte le età, di tutte le motorizzazioni e di tutti i chilometraggi. La diversità dell’offerta di veicoli elettrici e ibridi di Stellantis consentirà ai clienti B2B di soddisfare le nuove esigenze di mobilità avendo accesso a un vasto catalogo di modelli e tecnologie.

Offrendo un collegamento diretto con il produttore e una piattaforma amministrativa che facilita le procedure, Spoticar Trade è una porta d’accesso a Stellantis senza intermediari, che dovrebbe facilitare le relazioni con i clienti, snellire gli scambi e semplificare le procedure per un’esperienza del cliente particolarmente fluida. Spoticar Trade offre ai suoi clienti servizi innovativi per un mercato B2B come finanziamenti, soluzioni di trasporto che consentono la consegna da uno a cento veicoli, nonché veicoli ricondizionati dal produttore e pronti per la consegna.

Spoticar Trade offre molteplici soluzioni di acquisto per soddisfare le diverse tipologie di clienti professionali: prezzo fisso (clicca e acquista), aste, inserzioni (aste al ribasso), vendita per lotto. Tutte le strutture commerciali avranno così la possibilità di scegliere la tipologia di acquisto più adatta a loro.

Con Spoticar Trade, Stellantis amplia notevolmente le possibilità offerte ai clienti B2B sul mercato delle auto usate attraverso la diversità della propria offerta e la ricchezza dei servizi offerti. Integrato nel piano strategico Dare Forward 2030 dell’azienda, ciò contribuisce a rendere Stellantis un importante attore globale multimarca. Con la creazione di questo marketplace, Stellantis si è posta l’obiettivo di vendere 400.000 VO ai suoi clienti professionali europei nel 2025.