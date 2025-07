Leapmotor consolida la sua crescita in Spagna con oltre 1.000 unità vendute nel 2025

Leapmotor, l’innovativo marchio cinese di veicoli elettrici del Gruppo Stellantis, continua la sua espansione nel mercato spagnolo con risultati eccezionali nella prima metà del 2025. Con 1.002 unità vendute fino a luglio, l’azienda si posiziona come uno dei marchi cinesi più rilevanti nel segmento dei veicoli elettrici (BEV) in Spagna.

Leapmotor raggiunge le 1.000 unità vendute in Spagna nella prima metà del 2025

Dalla sua fondazione nel 2015, Leapmotor ha registrato una crescita esponenziale, trainata da una gamma di prodotti pensata appositamente per le esigenze dei clienti europei e da una solida alleanza strategica con Stellantis. Questa collaborazione ha permesso a Leapmotor di beneficiare di una rete di distribuzione professionale e capillare, che raggiungerà i 65 punti vendita in Spagna entro il 2025.

Il modello T03 è stato il protagonista assoluto, rappresentando il 55% delle vendite nel primo semestre e posizionandosi tra i primi tre veicoli elettrici a batteria (BEV) privati del segmento A, con l’85% delle vendite destinate a clienti privati. Nel frattempo, la C10 REEV ha rapidamente guadagnato terreno, rappresentando il 43% delle vendite a giugno, grazie alla sua autonomia combinata fino a 970 km e al suo innovativo sistema di autonomia estesa.

Leapmotor ha definito una strategia ben strutturata per consolidare la propria presenza nel mercato spagnolo, puntando su sei elementi fondamentali. In primo luogo, propone un’offerta di prodotto pensata per rispondere alle reali esigenze dei clienti locali, con modelli come il compatto T03, ideale per la mobilità urbana, e il più spazioso C10, perfetto per un utilizzo familiare. A questo si aggiunge un rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo, con tariffe che partono da 10.700 euro per il T03 e arrivano a 25.900 euro per la versione 100% elettrica del C10, mentre la variante REEV del C10 si posiziona a 26.800 euro, considerando i contributi previsti dal programma MOVES e dal CAE.

Fondamentale per la strategia di Leapmotor è anche la collaborazione con Stellantis per la distribuzione. Grazie alla rete del gruppo, i clienti possono contare su un servizio professionale, sulla reperibilità dei ricambi e sull’affidabilità del post-vendita. L’adattamento tecnico dei veicoli agli standard e alle necessità europee è un altro punto chiave: gli ingegneri Stellantis hanno infatti lavorato per ottimizzare le prestazioni dei modelli destinati al mercato locale.

Leapmotor punta inoltre sull’innovazione digitale, offrendo un software in costante evoluzione, aggiornabile da remoto grazie alla tecnologia OTA, per garantire connettività e funzionalità sempre aggiornate. Infine, la strategia prevede un piano di prodotto ambizioso, che include nuovi lanci come il B10, previsto per ottobre 2025, a conferma dell’impegno dell’azienda in un’espansione continua e dinamica.

Leapmotor ha superato le 500.000 unità vendute a livello globale e continua la sua espansione in Europa, con presenza in paesi come Francia, Germania, Italia, Belgio e Paesi Bassi. In Spagna, si è affermata come uno dei marchi più promettenti nel settore elettrico, con una proposta che abbatte le barriere alla mobilità urbana e familiare.