Stellantis: il CEO Filosa prevede altre “decisioni difficili” per risanare l’azienda

Dopo aver comunicato il calo dei ricavi nel primo semestre del 2025, il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Antonio Filosa preannuncia che nei prossimi mesi saranno prese ulteriori decisioni difficili con l’obiettivo di risanare i conti del gruppo automobilistico.

Antonio Filosa non esclude altre decisioni dolorose per Stellantis in futuro

“Il nostro nuovo team dirigenziale, pur essendo realista riguardo alle sfide, continuerà a prendere le decisioni difficili ma necessarie per riportare l’azienda verso una crescita profittevole e risultati nettamente migliori”, ha dichiarato Antonio Filosa, il nuovo CEO, in una nota. Filosa, manager italiano con una lunga carriera all’interno del gruppo, è stato nominato a maggio dopo le gravi difficoltà riscontrate nel mercato statunitense, che avevano portato alla rimozione dell’ex responsabile Carlos Tavares lo scorso dicembre. Ad aprile, Stellantis ha ritirato le precedenti previsioni di una ripresa moderata per il 2024, citando l’incertezza del contesto e l’effetto dei dazi USA.

Stellantis prevede un aumento del fatturato netto e un margine operativo positivo, seppur contenuto, nella seconda metà dell’anno, malgrado le difficoltà economiche. Il gruppo automobilistico, dopo un inizio d’anno complesso, punta a un graduale recupero. Le stime si basano sulle tariffe attuali e includono un impatto complessivo previsto per il 2025 di circa 1,5 miliardi di euro, di cui 300 milioni già sostenuti nella prima parte del 2025. Inoltre, Stellantis prevede un miglioramento del flusso di cassa industriale nella seconda metà dell’anno, dopo un consumo di 3 miliardi di euro registrato nei primi sei mesi.

Per il primo semestre, il produttore di marchi automobilistici tra cui Jeep, Fiat, Peugeot e Ram ha ampiamente confermato i dati preliminari pubblicati la scorsa settimana. Tra questi, un calo del 13% dei ricavi netti a 74,3 miliardi di euro, un margine operativo rettificato dello 0,7% e una perdita netta di 2,3 miliardi di euro. Vedremo dunque che decisioni saranno prese da Stellantis per migliorare la situazione nel futuro.