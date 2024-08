Stellantis, ci risiamo: licenziamenti via mail a causa dei bassi guadagni nel 2024

Il cielo non è sereno sopra Stellantis. Alcuni giorni fa il gruppo che include grandi marchi tra cui Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Dodge ha registrato risultati deludenti durante la conferenza sugli utili del primo semestre 2024. Durante l’incontro, il CEO Carlos Tavares ha attribuito i risultati a un “contesto industriale complesso” e a “problemi operativi”, aggiungendo che l’azienda si impegnerà a riprendersi.

Stellantis, inoltre, non sta mostrando troppa discrezione riguardo alla sua situazione preoccupante. Secondo il Detroit Free Press, in Jeep e Dodge si sta pensando a una riduzione della forza lavoro negli stabilimenti in Nord America, concentrandosi sui dipendenti non coperti dal contratto UAW (il contratto quadriennale che tutela dagli aumenti del costo della vita e beneficia dei risultati societari).

In un’e-mail inviata ai dipendenti, infatti, Stellantis ha offerto un pacchetto denominato “Programma di separazione volontaria 2024” a coloro che si trovano a un livello inferiore rispetto ai vicepresidenti. Il pacchetto comprende una buonuscita basata sugli anni di servizio al 30 settembre 2024, un pagamento forfettario per le spese sanitarie, tre mesi di servizi di ricollocamento e l’acquisizione dei diritti sui fondi pensione. I dipendenti idonei riceveranno i dettagli delle loro offerte individuali a metà agosto.

Stellantis, inoltre, ha sottolineato l’importanza del Programma di separazione volontaria per l’azienda, per non servirsi di misure più drastiche, come i licenziamenti (questi nel caso non ci siano abbastanza adesioni volontarie). “Volevamo avvisarvi in anticipo affinché possiate valutare attentamente se questa opportunità potrebbe interessarvi”, ha affermato Tobin Williams, vicepresidente senior delle risorse umane e della trasformazione di Stellantis Nord America. “Come sempre, preferiremmo raggiungere i nostri obiettivi di organico attraverso programmi volontari. Tuttavia, è importante notare che potrebbero essere necessarie azioni involontarie se non raggiungiamo i nostri obiettivi tramite mezzi volontari”.

Metodi poco eleganti non sono una novità per Stellantis. Nel marzo 2024, l’azienda ha licenziato circa 400 impiegati non coperti dal contratto collettivo UAW con un metodo discutibile. Il 22 marzo, Stellantis aveva inviato un avviso ai dipendenti, informandoli di una “giornata di lavoro a distanza obbligatoria” per tutti i dipendenti non sindacalizzati nei dipartimenti di ingegneria e tecnologia. Nell’e-mail, Stellantis ha spiegato che la giornata di lavoro da remoto era necessaria per una “importante riunione operativa” e che i dipendenti dovevano lavorare da casa. Quella “riunione operativa importante” fu l’occasione in cui vennero informati del loro licenziamento.

“Mentre Stellantis continua a fronteggiare le pressioni inflazionistiche e a fornire veicoli di alta qualità a prezzi accessibili, restiamo concentrati sull’adozione delle misure necessarie per ridurre i costi e garantire la sostenibilità a lungo termine dell’azienda”, ha dichiarato Stellantis. “Una di queste misure è l’offerta di un pacchetto di separazione volontaria ai dipendenti statunitensi”.