Stellantis: Mobilisights e Hiboo uniscono le forze in una partnership strategica

Mobilisights e Hiboo uniscono le forze in una partnership strategica per offrire alle aziende una gestione dei veicoli intelligente e affidabile. La prima, la sussidiaria Data-as-a-Service di Stellantis, porta il valore dei dati provenienti direttamente dai veicoli connessi Stellantis. La seconda, la piattaforma leader in Europa per l’aggregazione, la gestione e l’operatività dei dati delle macchine, applica la sua esperienza nell’elaborazione e nella fornitura di informazioni fruibili.

Mobilisights e Hiboo uniscono le forze per fornire ai gestori delle flotte strumenti avanzati per comprendere meglio come vengono utilizzati i loro veicoli

Questa partnership unica consente ai gestori di flotte di visualizzare tre indicatori chiave, senza la necessità di hardware aggiuntivo o configurazioni complesse: Localizzazione dei veicoli, utile per tracciare le risorse e ottimizzarne la distribuzione, Tempo trascorso nel veicolo, che offre una misura diretta dell’utilizzo reale da parte dell’operatore, Consumo energetico, per monitorare le prestazioni e identificare opportunità per una maggiore efficienza, Trasmessi tramite Mobilisights alla piattaforma Hiboo, questi dati vengono incrociati con altre fonti di dati e quindi presentati in un formato semplice ai team operativi.

Grazie a questa integrazione, gli utenti di Hiboo possono accedere ai dati dei veicoli Stellantis senza dover installare dispositivi di tracciamento o modificare la flotta esistente. I dati vengono trasmessi tramite un’API, consentendo ai due sistemi di comunicare automaticamente, in linea con i rigorosi standard di Stellantis in materia di sicurezza e riservatezza dei dati.

Questa partnership risponde a un’esigenza crescente tra le aziende: ottenere una visione precisa dell’utilizzo dei veicoli sul campo, consentendo una migliore allocazione delle risorse, tempi di fermo ridotti e misure più consapevoli per l’ottimizzazione energetica. Rendendo questi dati disponibili tramite una piattaforma centralizzata come Hiboo, la collaborazione supporta un processo decisionale più rapido e strategico.

Basata su semplicità, affidabilità e azione, questa partnership incarna un approccio condiviso: non moltiplicare i dati per il solo gusto di esserlo, ma selezionare le informazioni che fanno davvero la differenza a livello operativo. Mobilisights e Hiboo si concentrano su fonti affidabili, facile integrazione e valore pratico, il tutto finalizzato a un obiettivo concreto: aiutare le aziende a gestire al meglio le proprie attività sul campo attraverso informazioni semplici, utili e fruibili.

“Gli utenti di macchinari edili e veicoli pesanti connessi alla piattaforma Hiboo potranno ora integrare i dati provenienti dai veicoli commerciali connessi del gruppo Stellantis. Riunendo queste fonti di dati su un’unica piattaforma, offriamo ai clienti una visione unificata e operativa dei loro asset rotabili, dove i dati diventano una vera e propria leva per la produttività e la gestione, “ ha affermato Samuel Vals, Fleet Account Executive Francia di Mobilisights.

“Questa partnership segna un significativo passo avanti nella nostra ambizione di rendere i dati accessibili, comprensibili e realmente fruibili per chi gestisce quotidianamente le operazioni sul campo. Sfruttando i dati dei 14 marchi di Stellantis, integriamo una preziosa fonte di conoscenza in un ambiente unificato. Questa partnership ci consentirà di supportare i nostri utenti verso una gestione più efficiente, strategica e performante dei loro asset”, ha dichiarato Clément Benard, CEO di Hiboo.