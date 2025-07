Stellantis leader del mercato elettrico in Spagna nella prima metà del 2025

Stellantis è leader del mercato totale dei veicoli completamente elettrici in Spagna nella prima metà del 2025, con 8.862 immatricolazioni e una quota di mercato del 17,2%. Questi dati rafforzano la posizione dell’azienda al vertice delle classifiche di vendita di questa tipologia di veicoli in quel Paese.

Nei primi sei mesi dell’anno, Stellantis detiene il primato nel mercato delle auto elettriche, con 7.198 unità immatricolate

Stellantis continua a impegnarsi per offrire una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti. In Spagna, vende un’ampia gamma di modelli 100 per cento elettrici dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot, coprendo praticamente tutti i segmenti di mercato, dalle city car compatte ai SUV, alle berline, ai fuoristrada e alle supercar.

Oltre al mercato totale delle auto completamente elettriche, Stellantis è leader anche nelle immatricolazioni di auto completamente elettriche quest’anno, con 7.198 unità e una quota del 15,6 per cento. La Citroën ë-C3 e la Peugeot E-2008 (prodotte nello stabilimento di Vigo) sono tra le 10 auto completamente elettriche più vendute in Spagna in questo periodo.

Allo stesso modo, Stellantis è leader indiscusso del mercato dei veicoli commerciali 100 per cento elettrici, con 1.664 immatricolazioni e una quota di mercato del 31,7 per cento nel primo semestre del 2025. Questo successo è dovuto all’affidabilità e all’adattabilità di questi modelli alle esigenze di aziende, professionisti e privati. L’azienda unisce tutta la sua esperienza nei veicoli commerciali alla sua visione di elettrificazione, con versioni 100 per cento elettriche che offrono diverse opzioni di autonomia e caratteristiche praticamente identiche ai motori a combustione interna.