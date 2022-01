Stellantis: Flua fatica a decollare

Flua è il nome del marchio lanciato dal gruppo Stellantis nel mese di dicembre del 2020 in America Latina. Si tratta della divisione con la quale il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA sperava di dare serio filo da torcere alle aziende di noleggi con le sue proposte di noleggi a lungo termine.

Le cose però non sembra che stiano andando per il verso giusto in America Latina. In un continente in cui il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares domina nelle vendite di auto, grazie in particolare a Fiat e Jeep, lo stesso non si verifica quando si parla di noleggi.

Il 2021 di Flua è stato difficile ma Stellantis spera di crescere già a partire dal 2022

La nuova società del gruppo ha risentito della limitazione dell’offerta nel pieno della crisi dei semiconduttori del mercato, ma anche del fatto che l’azienda ha scelto di “aspettare”, come ha detto di recente il numero uno di Stellantis in Sud America, l’amministratore delegato Antonio Filosa.

Il CEO ha detto che per il momento essendo nuovi nel settore in Flua vogliono imparare facendo le cose piano piano in modo da evitare problemi. Ovviamente anche la mancanza di semiconduttori ha imposto delle scelte con la preferenza che è stata data alle auto da vendere.

Flua, oggi, offre l’opzione di abbonamento per le auto nuove di Fiat e Jeep. Filosa non ha chiarito se (o quando) il modello di business renderà disponibili nel Paese le vetture Peugeot e Citroen. Ovviamente quando questo si verificherà le cose per Stellantis anche nel settore dei noleggi dovrebbero migliorare notevolmente.

Vedremo dunque se già nel 2022 si registreranno i primi miglioramenti di questo importante business che in futuro dovrebbe crescere sempre più di importanza per Stellantis.

