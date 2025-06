Alfa Romeo Junior: livrea dedicata al SUV per il tram Sirietto a Milano

Alfa Romeo celebra le sue origini milanesi con un’iniziativa suggestiva e fortemente identitaria: per tutto giugno, un tram Sirietto attraverserà le strade di Milano con una livrea speciale dedicata alla nuova Alfa Romeo Junior. Questo modello segna il ritorno del marchio nel competitivo segmento B, strategico sia per l’Italia che per l’Europa, e sta riscuotendo un successo crescente a livello globale. L’operazione rafforza il legame tra Alfa Romeo e la città dove nacque nel 1910, fondendo tradizione e visione futura. Junior, compatta, sportiva e dallo stile distintivo, è pensata per un pubblico giovane e urbano, attento alla sostenibilità, diventando così il punto di accesso alla sportività italiana firmata Alfa Romeo.

Un esemplare del tram Sirietto circolerà tra vie e piazze con una livrea dedicata a Alfa Romeo Junior

L’identità forte e riconoscibile di Alfa Romeo Junior ha trovato immediato riscontro sul mercato. A pochi mesi dal lancio in 38 Paesi, il nuovo modello ha già superato i 40.000 ordini, con una quota del 18% attribuita alla versione full electric. Junior ha conquistato l’attenzione internazionale grazie alla doppia offerta ibrida ed elettrica, al design distintivo e alla gamma più completa nel segmento B-SUV Premium. Un contributo significativo al successo arriva anche dalla recente introduzione della variante Ibrida Q4. In Italia, ad aprile, è stata l’Alfa Romeo più venduta con 1.775 immatricolazioni, rappresentando oltre la metà dei volumi mensili del marchio. Dall’inizio dell’anno, sono già oltre 6.100 le Junior circolanti nel nostro Paese.

Un successo tangibile che Alfa Romeo ha deciso di celebrare con un’iniziativa di comunicazione in linea con i valori fondanti del marchio: visione, modernità, radicamento territoriale e rispetto per la propria storia. Il tram Sirietto, personalizzato con la livrea dedicata ad Alfa Romeo Junior, diventa simbolo di mobilità urbana sostenibile e strumento per riscoprire Milano da una prospettiva inedita. Il passaggio della compatta sportiva del Biscione attraversa il centro storico, CityLife e i Navigli, fondendo tradizione e innovazione. Per rendere accessibile questa esperienza di guida moderna, connessa e sicura, Alfa Romeo propone Junior con un’offerta dedicata: da 250€ al mese per 48 mesi, con anticipo a partire da 4.339€.