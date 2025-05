Stellantis: i lavoratori della nuova fabbrica di batterie aderiscono in massa a UAW

La maggioranza dei dipendenti di StarPlus Energy, la joint venture per la produzione di batterie per veicoli elettrici tra Stellantis e il produttore coreano Samsung SDI, ha firmato le tessere di autorizzazione per aderire al sindacato United Auto Workers (UAW). Lo ha annunciato martedì lo stesso sindacato, con sede a Detroit.

UAW scelta dalla maggior parte dei dipendenti della JV di Stellantis con Samsung

Di conseguenza, la joint venture con sede a Kokomo, Indiana, ha accettato di riconoscere ufficialmente la UAW come rappresentante sindacale dei circa 420 lavoratori dello stabilimento. Questo importante risultato sindacale è frutto dell’accordo raggiunto nel 2023 tra UAW e Stellantis, in seguito allo sciopero mirato durato 44 giorni. L’intesa prevedeva, tra le altre cose, la possibilità di utilizzare un sistema di riconoscimento tramite raccolta di firme (card-check) presso lo stabilimento di Kokomo, aprendo così la strada al sindacato per rappresentare i lavoratori della joint venture. Inoltre, tale accordo consente a Stellantis di trasferire dipendenti propri alla nuova realtà produttiva, che rifornisce i marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram.

“I membri della UAW di StarPlus si sono mobilitati per garantire che i lavori di batteria fossero considerati buoni lavori sindacalizzati”, ha dichiarato Dave Green, direttore della UAW Regione 2B, in una nota. “I lavoratori dell’Indiana e di tutta la regione sanno di meritare salari equi, tutele sul posto di lavoro e la dignità per cui i membri della UAW lottano da 90 anni. Come sindacato, devono sapere che li sosterremo in ogni fase del percorso”.

Il successo dell’UAW a Kokomo è in netto contrasto con gli sforzi per organizzare i lavoratori addetti alle batterie dei veicoli elettrici presso la BlueOval SK di Glendale, in Kentucky. La Ford Motor Co. non ha accettato un sistema di controllo delle tessere presso il BlueOval SK Battery Park, che comprende due stabilimenti di batterie di proprietà congiunta del produttore coreano di batterie SK On Co. Ltd. A gennaio, l’UAW ha richiesto una votazione del National Labor Relations Board (NBA) presso il sito, dopo che una “supermaggioranza” di dipendenti aveva firmato le tessere di autorizzazione a novembre. Tuttavia, la votazione non si è ancora tenuta, poiché il sindacato accusa l’azienda di aver protratto il processo e di aver intimidito i lavoratori, alcuni dei quali hanno accusato l’azienda di condizioni di lavoro pericolose .

StarPlus ha avviato la produzione a Kokomo all’inizio di quest’anno. Stellantis ha annunciato nel 2022 l’intenzione di aprire un primo impianto di batterie nella città, dove già produce gruppi propulsori e trasmissioni. Si prevedeva un investimento di almeno 2,5 miliardi di dollari per l’impianto da 33 gigawattora e la creazione di 1.400 posti di lavoro. Nel 2023, ha dichiarato di voler costruire un secondo impianto da 3,2 miliardi di dollari e 34 gigawattora, la cui apertura è prevista per il 2027, con 1.400 posti di lavoro.

“I dipendenti dello stabilimento StarPlus Energy di Kokomo, Indiana, assunti da Stellantis, hanno completato la verifica delle tessere sindacali, dimostrando il sostegno della maggioranza alla rappresentanza da parte della United Auto Workers (UAW)”, ha dichiarato Jodi Tinson, portavoce di Stellantis, in una nota. “In conformità con le procedure stabilite, la UAW è stata riconosciuta come rappresentante contrattuale esclusivo dei dipendenti”.

StarPlus Energy si unisce ai lavoratori delle batterie sotto l’egida dell’UAW presso Ultium Cells LLC, la joint venture tra General Motors Co. e LG Energy Solution Ltd. Il sindacato ha organizzato gli stabilimenti di Lordstown, Ohio, e Spring Hill, Tennessee, anche tramite un sistema di controllo tramite tessera, e ha celebrato l’aumento salariale e altri miglioramenti dei benefit da quando è iniziata la sua rappresentanza in quei siti.