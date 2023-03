Stellantis e Samsung SDI: avviata la costruzione della Gigafactory a Kokomo

Stellantis e Samsung SDI hanno annunciato l’avvio della costruzione del loro impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici in joint venture a Kokomo in Indiana, con il sollevamento del primo pezzo di acciaio che formerà la struttura della nuova gigafactory.

Partiti i lavori per la nuova Gigafactory di Stellantis e Samsung SDI

Membri del team di gestione della Joint venture di Stellantis e Samsung SDI, il sindaco di Kokomo Tyler Moore, il presidente/CEO della Greater Kokomo Economic Development Alliance Lori Dukes e il consigliere per lo sviluppo economico del gruppo Charlie Sparks, l’ex commissario della contea di Howard Paul Wyman e il vicepresidente senior dello sviluppo aziendale con lo sviluppo economico dell’Indiana La società Brock Herr ha commemorato l’occasione firmando la prima trave d’acciaio.

Stellantis e Samsung SDI hanno annunciato la costituzione della joint venture nel maggio 2022, impegnandosi a investire oltre 2,5 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro) e creare 1.400 nuovi posti di lavoro a Kokomo e nelle aree circostanti. L’investimento potrebbe aumentare gradualmente fino a 3,1 miliardi di dollari (2,9 miliardi di euro).

L’impianto, che dovrebbe essere lanciato nel primo trimestre del 2025, mira ad avere una capacità di produzione annua iniziale di 23 gigawattora (GWh), con l’obiettivo di aumentare a 33 GWh nei prossimi anni. La nuova struttura fornirà moduli batteria per una gamma di veicoli prodotti negli stabilimenti di assemblaggio di Stellantis in Nord America. Ricordiamo che sempre il gruppo automobilistico di Carlos Tavares realizzerà un’altra Gigafacotry in Nord America a Windsor in Canada.