Stellantis MEA ospita la Customer Centricity Convention 2025 a Istanbul

Stellantis Middle East & Africa (MEA) ha tenuto l’edizione 2025 della sua Customer Centricity Convention a Istanbul, ribadendo la propria ambizione di alzare l’asticella in ogni punto di contatto del percorso del cliente. L’evento di quest’anno ha radunato numerosi partecipanti da tutta la regione, riunendo i professionisti più performanti nei settori vendite, servizi e ruoli tecnici e, per la prima volta, anche i responsabili della qualità, in riconoscimento del loro ruolo fondamentale nell’esecuzione operativa e nella soddisfazione del cliente.

“Innalzare gli standard dei clienti non significa solo un riconoscimento una tantum, ma coerenza, disciplina ed esecuzione in tutti i mercati. Questa convenzione riflette il vantaggio operativo che la nostra regione sta costruendo anno dopo anno, grazie alle persone che trasformano la strategia in risultati”, ha affermato Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis MEA.

Nel 2024, la regione MEA ha compiuto importanti progressi, raggiungendo risultati di rilievo su più fronti. Si è posizionata al primo posto in tutte le regioni dove è presente Stellantis per la qualità delle vendite e del post-vendita, e ha conquistato il secondo posto a livello mondiale per la qualità dei prodotti, registrando un miglioramento superiore al 60% rispetto all’anno precedente.

Anche il servizio al cliente ha visto un netto incremento, con un aumento della qualità di oltre il 20%. I team del Customer Care si sono distinti a livello globale, ottenendo le migliori performance complessive. Questi traguardi sono stati sostenuti da un impegno concreto nella formazione: oltre 200.000 ore sono state dedicate all’aggiornamento professionale del personale a contatto diretto con il pubblico in tutta la regione.

Nell’ambito della sua strategia di eccellenza del cliente, Stellantis sta evolvendo dal tradizionale Net Promoter Score allo Stellar eXperience Index (SXI), una metrica completa che cattura l’intera portata del percorso del cliente e consente miglioramenti più mirati e di impatto.

La Convention 2025 si è svolta con successo grazie al supporto di sponsor di valore, tra cui: ERKPORT, AĞAÇLI PETROL, REYSAŞ, LİON TEKSTİL, KOZA OTOMOTİV, AXALTA, ANT LOJİSTİK, BAKIRCI OTOMOTİV, UK LOJİSTİK e NOVA REKLAMCILIK, i cui contributi spaziavano dalla sponsorizzazione strategica al supporto logistico e alle attrezzature.Stellantis MEA esprime il suo apprezzamento a ciascuno di loro per aver contribuito al successo di questo evento regionale. Con l’edizione 2025 della Customer Centricity Convention, Stellantis MEA continua a consolidare il suo ruolo di attore chiave nel piano di sviluppo strategico 2030, investendo nelle persone, trasformando i processi e trasformando ogni interazione con il cliente in un vantaggio competitivo.