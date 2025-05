Stellantis Pro One partecipa alla 27esima edizione della fiera internazionale ISSA PULIRE

Stellantis Pro One si prepara a tornare protagonista alla 27ª edizione della fiera internazionale ISSA PULIRE, che si svolgerà dal 27 al 29 maggio 2025 nel cuore del polo Fieramilano di Rho, alle porte di Milano. L’evento, tra i più importanti a livello europeo nel mondo della pulizia e sanificazione professionale, sarà l’occasione perfetta per incontrare un pubblico esperto e interessato, con oltre 20.000 visitatori attesi da tutta Europa. Un’opportunità preziosa per raccontare come si sta evolvendo il concetto di mobilità nei contesti lavorativi e professionali.

Stellantis Pro One sarà presente con uno stand dal 27 al 29 maggio 2025 presso il quartiere Fieramilano a Rho

All’interno del Padiglione 12, Stellantis Pro One accoglierà i visitatori con uno stand pensato per mettere in luce le soluzioni concrete offerte alle aziende che operano in questo settore. Saranno esposti veicoli rappresentativi dei tre segmenti principali della gamma commerciale, ciascuno studiato per rispondere in modo puntuale alle esigenze operative quotidiane.

Tra i veicoli di Stellantis Pro One ci sarà l’Opel Combo Cargo L1H1, un veicolo compatto ma sorprendentemente versatile. È l’alleato ideale per chi lavora ogni giorno in città e nei dintorni, grazie a un motore BlueHDi da 130 cavalli con sistema Start\&Stop, che combina prestazioni brillanti, consumi contenuti e una praticità che fa la differenza nel traffico urbano.

Accanto a lui, il Citroën Ë-Jumpy M porterà in scena l’anima elettrica della gamma. Con una batteria da 75 kWh e un’autonomia fino a 330 km (ciclo WLTP), è pensato per chi cerca una soluzione a zero emissioni, silenziosa ed efficiente, ideale per operare nei centri abitati o in tutte quelle situazioni dove la sostenibilità ambientale non è solo un valore aggiunto, ma una vera necessità.

Presente anche il Peugeot Boxer L3 H2 2.2 BlueHDi 140 cv S&S. Si tratta di un furgone di grandi dimensioni perfetto per il trasporto di attrezzature e materiali di pulizia. Il motore BlueHDi da 140 cavalli garantisce potenza e affidabilità, mentre la configurazione L3 H2 offre ampio spazio di carico per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore.

Tutti i modelli di Stellantis presenti in fiera sono il frutto di un lavoro attento e concreto, volto a offrire alle piccole e medie imprese del settore strumenti affidabili, innovativi e al passo con i tempi. Durante la manifestazione, sarà possibile parlare con gli esperti Stellantis Pro One presenti allo stand, toccare con mano i veicoli, esplorarne le caratteristiche e capire come possono davvero fare la differenza nel lavoro di ogni giorno. Un’occasione per scoprire non solo dei mezzi, ma un’intera visione della mobilità professionale orientata al futuro.