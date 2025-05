Stellantis è ancora indecisa tra diverse fabbriche europee per la produzione dei veicoli Leapmotor

Secondo quanto riferito da fonti cinesi, il gruppo automobilistico Stellantis starebbe valutando diverse opzioni per stabilire un impianto di produzione in Europa dedicato ai veicoli Leapmotor. Le località prese in considerazione includono siti in Germania, Spagna, Italia e Slovacchia. La scelta definitiva sul luogo in cui avviare la produzione dovrebbe arrivare nel corso dell’estate.

Stellantis sta ancora valutando dove produrre in Europa le auto di Leapmotor

Sempre secondo quanto riportato dal South China Morning Post, l’annuncio ufficiale del sito produttivo europeo dovrebbe coincidere con un altro importante evento per il gruppo: la nomina del nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Carlos Tavares alla guida della multinazionale franco-italo-americana. Il quotidiano cinese cita dichiarazioni rilasciate da Michael Wu, co-presidente di Leapmotor, il quale ha suggerito che entrambi gli annunci sono previsti per l’inizio dell’estate, sottolineando l’importanza strategica della collaborazione tra Stellantis e il costruttore cinese per rafforzare la presenza nel mercato elettrico europeo.

Mentre l’assemblaggio della city car low-cost 100% elettrica Leapmotor T03 è stato completato nello stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia – sito in cui vengono prodotte la Fiat 600, la Jeep Avenger e l’Alfa Romeo Junior, la produzione dei nuovi veicoli del marchio cinese dovrebbe essere allocata in uno degli stabilimenti del gruppo situati in Germania, Spagna, Italia o Slovacchia.

Questa volta utilizzeremo componenti prodotti localmente ” , avrebbe dichiarato il dirigente più importante del marchio. Un modo per indicare che la fabbrica selezionata non si limiterà ad assemblare veicoli provenienti dalla Cina in kit, come è avvenuto in Polonia, ma svolgerà pienamente il suo ruolo di sito produttivo per i modelli interessati. L’utilizzo di pezzi di ricambio europei dovrebbe inoltre consentire al marchio di soddisfare i criteri stabiliti da alcuni Paesi per rendere i veicoli elettrici ammissibili ai programmi di aiuti all’acquisto come il bonus ecologico.

Michael Wu stima che la produzione dei veicoli Leapmotor in Europa comporterà un incremento dei costi di circa il 10%. Tuttavia, il marchio sino-europeo avrebbe deciso di non riflettere questo aumento nei prezzi di vendita, mantenendo invariato il listino per i consumatori.