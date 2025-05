Stellantis protagonista alla 30ª edizione di Autopromotec

Stellantis sarà presente ad Autopromotec 2025 a Bologna dal 21 al 24 maggio con due stand espositivi, mettendo in evidenza il proprio Network e le gamme prodotto commercializzate. La presenza includerà la Rete di distribuzione ricambi Distrigo HUB, operante attraverso 34 sedi in Italia, e la Rete di assistenza Eurorepar Car Service, con circa 800 centri specializzati nella manutenzione di veicoli multimarca nel paese. I punti salienti saranno le gamme prodotto di Stellantis, con un focus particolare sulla gamma ricambi Eurorepar, e un intero stand dedicato al business della Circular Economy con la gamma SUSTAINera.

Stellantis sarà presente ad Autopromotec 2025 con due stand pensati come spazi di incontro e confronto

Stellantis sarà presente ad Autopromotec 2025 con due stand pensati come spazi di incontro e confronto per professionisti e operatori del settore. Sarà l’occasione per dialogare direttamente con i manager del Gruppo e approfondire tematiche legate all’aftermarket e ai servizi post-vendita. La partecipazione alla fiera rappresenta un momento strategico per Stellantis, che punta a rafforzare le relazioni con i propri partner e a ribadire l’importanza del business Parts & Services nella visione globale dell’azienda. I visitatori potranno scoprire l’offerta completa presso il padiglione 14 (stand F30) dedicato ai ricambi e servizi, e presso il padiglione 16 (stand B68), interamente focalizzato sull’economia circolare con la gamma SUSTAINera.