Stellantis: SUSTAINera si espande in Nord America

Le attività di economia circolare di Stellantis realizzate con il marchio SUSTAINera si stanno espandendo in Nord America attraverso tutte le 4R alla base della sua strategia: rigenerazione, riutilizzo, riparazione, riciclo.

Alison Jones relatrice principale all’evento AAPEX ha condiviso i risultati e la visione di SUSTAINera

Alison Jones, Senior Vice President Global Circular Economy di Stellantis, ha presentato i risultati, le attività e la visione di Stellantis in materia di economia circolare in un discorso programmatico all’AAPEX (Automotive Aftermarket Products Expo) il 5 e 6 novembre a Las Vegas, Nevada.

La crescita in Nord America per le offerte SUSTAINera dovuta a un crescente interesse per pratiche responsabili da parte dei clienti nel settore automobilistico. Più specificamente, secondo l’analisi GIPA (Groupement inter Professionnel de l’Automobile), il 45% degli automobilisti è sensibile alla sostenibilità delle offerte di prodotti e servizi; due su tre sono interessati a utilizzare parti rigenerate (quattro su cinque per i conducenti di veicoli elettrici) e il 55% degli automobilisti è interessato a utilizzare parti riutilizzate per riparare il proprio veicolo (tre su quattro per i conducenti di veicoli elettrici).

Alison Jones ha sottolineato l’importanza strategica di continuare ad ampliare il portafoglio di fornitori innovativi, di ampliare l’offerta e di fornire prodotti di qualità, impegnandosi fermamente nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Questo approccio ha consentito l’ampliamento dell’offerta di parti rigenerate, ora a 35 linee di prodotto, tra cui i seguenti prodotti introdotti o la cui gamma verrà ampliata nel 2024: compressore delle sospensioni pneumatiche, semiasse dell’assale omocinetico, corpo valvola del cambio a 8 e 9 velocità, display touch screen, amplificatore, motore Tigershark da 2,4 l e pacco batteria PHEV sulla Jeep Wrangler.

L’etichetta SUSTAINera garantisce che i componenti sono rigenerati secondo le specifiche OEM, con le stesse prestazioni e garanzia dei componenti MOPAR originali, consentendo al contempo un impatto ambientale inferiore e un prezzo più accessibile rispetto ai componenti nuovi equivalenti. A meno di 6 mesi dal lancio negli Stati Uniti, B-Parts, partner di SUSTAINera nel settore del riutilizzo e leader nei ricambi auto usati originali in Europa, ha raggiunto oltre 1 milione di ricambi auto usati originali in magazzino, disponibili ora negli Stati Uniti contigui, di provenienza locale da oltre 10 stati diversi e compatibili con oltre 60 marche di automobili.

B-Parts fornisce soluzioni di riparazione efficienti e sostenibili. Ogni parte è dotata di una garanzia di 6 mesi e gli ordini vengono consegnati in meno di 5 giorni. La piattaforma di e-commerce B-Parts ( https://us.b-parts.com/ ) offre diverse opzioni di pagamento e una politica di reso di 14 giorni per un’esperienza di acquisto sicura e senza interruzioni sia per privati ​​che per professionisti.

L’inventario di B-Parts, proveniente da centri di smantellamento certificati, offre un’opzione conveniente ed ecologica per ogni riparazione. Scegliendo i ricambi usati SUSTAINera B-Parts, le officine e i clienti scelgono qualità e affidabilità e contribuiscono a un settore automobilistico più sostenibile.

I componenti riparati SUSTAINera secondo gli standard OEM sono disponibili per una vasta gamma di componenti nei settori carrozzeria, interni, telaio, gruppo propulsore ed elettronica. Grazie a queste componenti, Stellantis è sostenibile e offre ai clienti opzioni su numerose linee di prodotti. Stellantis ha già creato un canale di riciclaggio per i cerchi in lega nel mercato nordamericano con i suoi impianti di fusione.

I cerchi a fine vita vengono raccolti direttamente dai rivenditori e poi fusi per essere utilizzati come alluminio grezzo secondario per produrre componenti Powertrain e Chassis nei nostri impianti di fusione. L’impostazione di questo “ciclo chiuso” dei materiali evita la perdita effettiva di materiale dei cerchi danneggiato, integrandolo invece nel processo di produzione in un’altra forma.

Questo vale anche per le plastiche recuperate e riciclate da parti del corpo (in particolare le fasce), per altri metalli preziosi recuperati da convertitori catalitici negli Stati Uniti e in Canada. L’opportunità di espansione in quest’area continua.