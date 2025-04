Leapmotor C10 Range Extended EV arriva in Italia con 970 km di autonomia

Leapmotor C10 Range Extended EV arriva finalmente anche in Italia. A metà di aprile 2025 il nuovo SUV elegante e tecnologico approderà finalmente nelle concessionarie italiane del brand di Stellantis. Il prezzo di listino partirà da 37.400 euro. Le aspettative per questo modello sono elevate. Basti pensare che in Cina ha raccolto oltre 12 mila ordini nel solo mese di marzo portando il totale a oltre 100 mila. Questo grazie ad un prezzo molto competitivo per quella che è la tecnologia offerta da questo modello.

Leapmotor C10 Range Extended EV arriverà a metà aprile nei concessionari italiani al prezzo competitivo di listino di 37.400 euro

Leapmotor in Italia ha già 100 concessionare con l’obiettivo di arrivare a 125 entro giugno. La quota di mercato del brand nel nostro paese è pari al 4,7% nel segmento dei BEV grazie in particolare alla city car T03. Il Leapmotor C10 Range Extended EV combina un motore elettrico da 158 kW (215 CV) con un motore a combustione interna da 1,5 litri, offrendo un’autonomia elettrica di 145 km (WLTP) e un’autonomia totale che supera i 970 km. Con un consumo di carburante di soli 0,4 l/100 km e emissioni di CO2 di 10 g/km, il C10 REEV rappresenta una scelta ecologica ed efficiente. La tecnologia Range Extender consente al motore a combustione di ricaricare la batteria quando necessario, garantendo una guida principalmente elettrica. Rispetto ai BEV e PHEV, offre maggiore autonomia e un’esperienza di guida elettrica completa.

Il Leapmotor C10 Range-Extended EV (REEV) unisce agilità, esperienza di guida elettrica e un’autonomia quasi illimitata, con rifornimenti rapidi per chi percorre lunghe distanze, tutto nel rispetto per l’ambiente. Grazie alla tecnologia EV Range-Extended, non è solo una valida alternativa, ma la soluzione ideale per il passaggio alla piena elettrificazione. Con un motore elettrico da 215 CV e tre modalità di ricarica, offre flessibilità e praticità. La ricarica rapida in corrente continua permette di recuperare metà autonomia in 18 minuti. Con una guida fluida e silenziosa, il C10 garantisce prestazioni superiori e comfort.

Nel 2024, la joint venture Leapmotor International (51% Stellantis / 49% Leapmotor) ha avviato le operazioni in Europa. Focus di Leapmotor è l’innovazione e la sostenibilità, con soluzioni di mobilità avanzate per soddisfare le esigenze dei consumatori. Il C10 REEV è un elemento chiave della strategia per espandere la presenza nel mercato europeo. Federico Scopelliti, Country Manager Italia, sottolinea l’impegno dell’azienda nel promuovere trasporti sostenibili e accessibili.