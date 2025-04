Stellantis prevede di vendere anche in India i veicoli elettrici di Leapmotor

Stellantis ha stretto una partnership con il produttore cinese Leapmotor per lanciare veicoli elettrici a prezzi accessibili in India entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di capitalizzare sulla crescita del mercato del Paese nonostante i problemi che potrebbero derivare a causa della guerra dei dazi.

Stellantis entrerà nel mercato delle auto elettriche in India grazie a Leapmotor

Stellantis entra in maniera strategica nel mercato indiano dei veicoli elettrici che è in forte espansione in collaborazione con Leapmotor, incoraggiata dalle impressionanti vendite di quest’ultima, che ha immatricolato oltre 300.000 veicoli lo scorso anno. L’India fa gola a Stellantis per via delle dimensioni del suo mercato auto che è davvero vasto. Tuttavia il gruppo automobilistico che è ancora orfano di CEO deve affrontare varie problematiche tra cui la presenza di dazi doganali elevati e una forte concorrenza.

Stellantis prevede di assemblare i veicoli elettrici di Leapmotor in Europa e Indonesia per superare questi ostacoli. Il modello più recente di Leapmotor, il SUV B10, vanta funzionalità avanzate di guida intelligente e con un prezzo inferiore a 18.000 dollari potrebbe essere un’opportunità molto interessante per i clienti indiani. Nonostante Leapmotor non abbia ancora raggiunto la portata globale di colossi come BYD, la sua dimostrata capacità di generare profitti contribuisce a rafforzare la fiducia nell’espansione internazionale dell’azienda.

L’arrivo dei veicoli elettrici firmati Leapmotor rappresenta indubbiamente una novità importante nel panorama automobilistico indiano, dove la domanda di soluzioni sostenibili è in crescita ma ancora ostacolata da elevati dazi all’importazione. In questo contesto, l’avvio della produzione in regioni chiave come l’Europa e l’Indonesia potrebbe rivelarsi un elemento strategico per Stellantis, consentendole di competere in modo più agile, in particolare rispetto a Tesla, che continua a valutare con cautela l’accesso al mercato indiano per via dei costi.

In un’altra intervista, il fondatore e CEO di Leapmotor, Zhu Jiangming, ha affermato che l’India rappresenta un mercato potenzialmente importante per il produttore di veicoli elettrici, ma che lì sarebbe difficile ricavarne profitti. “Non importa se si tratti di smartphone o tablet, è molto difficile trarre profitto dall’India e ci si aspetta che lo stesso accada per il mercato automobilistico”, ha affermato Zhu. Ricordiamo infine che Stellantis ha diversi stabilimenti in India, tra cui uno nel Tamil Nadu che produce già veicoli elettrici con il marchio Citroën.