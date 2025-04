Leapmotor presenta la sua B01 al Salone dell’Auto di Shanghai, anteprima della B10

Dal 2019, quando occupava un piccolo stand di appena poche decine di metri quadrati, Leapmotor ha compiuto un percorso di crescita impressionante. Al Salone Internazionale dell’Auto di Shanghai del 2025, l’azienda si presenta con uno stand che supera i mille metri quadrati, simbolo tangibile di un’espansione rapida e significativa. Solo nel 2024, Leapmotor ha raggiunto il traguardo delle 300.000 unità vendute, raddoppiando il risultato ottenuto nell’anno precedente. In occasione dell’edizione 2025 del Salone di Shanghai, il marchio cinese mostra al pubblico internazionale la propria gamma completa di veicoli e svela in anteprima mondiale la B01, una berlina del segmento C pensata per essere allo stesso tempo accessibile, efficiente e ricca di contenuti tecnologici all’avanguardia.

Leapmotor presenta al pubblico globale la sua gamma completa e l’anteprima mondiale della B01

Cogliendo l’occasione del Salone dell’auto, Leapmotor ha ospitato una delegazione di oltre 100 giornalisti provenienti da tutto il mondo per testimoniare i vantaggi in termini di valore dei veicoli elettrici intelligenti cinesi e le ultime innovazioni che Leapmotor sta portando ai consumatori globali con la nuova architettura tecnologica LEAP 3.5. L’intera gamma di prodotti Leapmotor (veicoli elettrici puramente elettrici + ad autonomia estesa) era esposta, con le serie B e C oltre al successo globale nel segmento A, il modello T03.

Lo stand offre aree interattive immersive dedicate al marchio Leapmotor per la Serie B e il LEAP 3.5, oltre a un’area dedicata al divertimento per famiglie a tema “gatto e topo”. Queste ambientazioni permettono ai visitatori di sperimentare la filosofia del marchio Leapmotor: offrire tecnologie all’avanguardia a prezzi accessibili e rendere più felici i viaggi e la vita degli utenti.

La nuova Serie B di Leapmotor, nell’ambito della strategia globale di Leapmotor, si concentra sul segmento più ampio al mondo, coprendo diversi prodotti, tra cui SUV e berline. Entro la fine del 2025, saranno in vendita tre modelli: B10, B05 e B01, per soddisfare le diverse esigenze degli utenti globali. La nuova Serie B adotterà l’architettura tecnologica LEAP3.5, altamente avanzata e completamente integrata, caratterizzata da intelligenza, intrattenimento, qualità e un design orientato all’utente. Offre l’esperienza di guida più coinvolgente della sua categoria, una guida intelligente di alto livello e un’autonomia in modalità puramente elettrica di oltre 600 km.

Il 10 aprile 2025, Leapmotor ha ufficialmente presentato il primo modello della sua nuova Serie B: la Leapmotor B10, un SUV del segmento C progettato fin dall’inizio per i mercati globali. Posizionata strategicamente in uno dei segmenti più competitivi e in rapida crescita del panorama automobilistico, la B10 ha subito attirato l’attenzione del pubblico.

I numeri registrati nelle prime ore dal lancio testimoniano l’entusiasmo per il nuovo modello: in sole 48 ore di prevendita, gli ordini hanno superato quota 31.688 unità, mentre nella prima ora dal debutto, sono stati registrati oltre 10.016 ordini, a conferma dell’interesse e della fiducia che il marchio cinese sta conquistando a livello internazionale.

Parallelamente al lancio in Cina, la B10 ha iniziato i test su strada per ottimizzare il prodotto in vista del lancio sui mercati esteri nel 2025. Basata sulla nuova architettura tecnologica LEAP 3.5, la B10 è leader nel settore per l’interfaccia tecnologica e la qualità che semplificano la vita, ridefinendo gli standard di valore per i SUV della categoria mainstream.