Spoticar svela una nuova saga pubblicitaria:  “Don’t be brave, be smart” 

Spoticar, il marchio leader europeo di veicoli usati di Stellantis, compie un balzo strategico in avanti con il lancio della sua nuova campagna di comunicazione, “Don’t be brave, be smart” che significa “Non essere coraggioso, sii intelligente”. Sviluppata come parte della sua iniziativa strategica Level-up questa saga pubblicitaria mira a consolidare ulteriormente l’azienda di Stellantis come il punto di riferimento per i clienti che cercano un acquisto di auto usate intelligente e senza pensieri.

Grazie alle garanzie di Spoticar, acquistare un veicolo usato diventa una decisione semplice, intelligente e senza preoccupazioni

La serie “Don’t be brave, be smart” rivisita i generi cinematografici classici e l’archetipo dell’eroe coraggioso per evidenziare che, in realtà, soprattutto quando si acquista un veicolo usato, il coraggio non è ciò che conta di più; lo sono la sicurezza e la rassicurazione. Sebbene acquistare auto usate sia ormai comune, a volte è ancora associato a rischi come la mancanza di trasparenza o garanzie insufficienti, fattori che possono far sembrare il processo scoraggiante.

Ecco perché Spoticar sottolinea che la chiave non è il coraggio, ma la fiducia. Grazie alle sue garanzie di etichetta certificata (garanzia fino a 24 mesi, assistenza 24/7) e alla competenza della sua rete certificata, che assicura la revisione e la verifica sistematica di 100 punti di controllo a seconda del veicolo prima della sua messa in commercio. Acquistare un veicolo usato diventa una decisione semplice, intelligente e senza preoccupazioni.

Traendo spunto da vari stili cinematografici, dai film d’avventura a quelli epici, e persino da uno speciale film horror di Halloween 2025, questa campagna mira a intrattenere tutti i pubblici, rafforzando al contempo l’idea che l’acquisto di un’auto usata non dovrebbe mai essere una sfida rischiosa, ma piuttosto una decisione ponderata.

Creata e sviluppata dall’agenzia 777 (Herezie e Armando Testa) in collaborazione con la casa di produzione Very Content (La Pac), la serie è stata diretta da Tom Green (Misfits, Monsters 2: The Dark Continent). Con la sua vasta esperienza nei lungometraggi, Tom Green conferisce un profondo tocco cinematografico alla campagna, giocando abilmente con le convenzioni di genere.

James Weston, Senior Vice President della Pre-Owned Vehicle Business Unit di Stellantis, riassume la campagna: “Questa saga incarna lo spirito unico di SPOTICAR, un leader che innova costantemente per guadagnare la fiducia e le raccomandazioni dei clienti. Visivamente sorprendente, questa campagna cattura l’attenzione e genera buona volontà, mostrando efficacemente i motivi per cui scegliere Spoticar”.

Progettata per tutti gli schermi, dal cinema ai social media, questa campagna presenta eroi diversi in ambientazioni dinamiche, rafforzando il coinvolgimento del pubblico in tutte le fasce demografiche. In un’epoca in cui i momenti condivisi dei film in famiglia stanno diventando rari, questa saga rappresenta anche un’opportunità per unire le generazioni e innescare conversazioni significative.

Alexandre Fils, Global Marketing Director di Spoticar, aggiunge: “Fin dal primo giorno, abbiamo puntato a creare una saga che parlasse alla piena diversità dei nostri clienti, dai neopatentati alle famiglie che vogliono cambiare la propria auto, in Francia e nel mondo. Il nostro principio guida era semplice: creare fiducia. Il nostro motto era chiaro: se sorridi, ti ricordi”.

Attraverso questa saga, Spoticar presenta anche il suo nuovo marchio distintivo: “Auto usate, reinventate”. Questo slogan riflette il suo posizionamento innovativo, che unisce competenze digitali avanzate, servizi di alto livello e una forte presenza locale con oltre 3.000 concessionari certificati in tutta Europa.

La campagna verrà lanciata in Francia e Italia il 6 aprile e nel Regno Unito il 1 ° maggio. La campagna “Don’t be brave, be smart” presenta due film, “The Tomb” e “Viking”, che saranno trasmessi in 14 paesi in Europa e oltre. Un terzo film, “Haunted House”, è previsto in uscita in tempo per Halloween 2025.