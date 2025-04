Antonio Filosa o Maxime Picat? Stellantis annuncerà presto il nuovo CEO

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, la selezione dei possibili candidati destinati a ricoprire il ruolo di nuovo amministratore delegato di Stellantis si sarebbe ulteriormente ristretta. Le informazioni attualmente disponibili fanno pensare con sempre maggiore insistenza che il futuro CEO sarà scelto tra i manager già presenti all’interno del gruppo. Al momento, infatti, sembrerebbero essere rimasti in lizza soltanto due figure di primo piano dell’organizzazione: Antonio Filosa e Maxime Picat, entrambi con lunga esperienza e posizioni di rilievo all’interno della multinazionale automobilistica.

Antonio Filosa e Maxime Picat sembrano essere i favoriti per il posto di CEO in Stellantis

Antonio Filosa, dirigente cinquantenne originario di Napoli, attualmente dirige le operazioni di Stellantis nelle Americhe e ricopre anche la carica di Global Chief Quality Officer. In passato ha ricoperto la carica di amministratore delegato del gruppo in Sud America. La sua esperienza nella gestione di mercati altamente competitivi e la sua attenzione al miglioramento degli standard qualitativi potrebbero rappresentare un valido valore aggiunto nel processo di selezione. È sostenuto da John Elkann.

Il suo rivale è Maxime Picat, a capo del reparto acquisti di Stellantis. Picat ha maturato una lunga carriera nel Gruppo PSA, dove in passato era responsabile, tra le altre cose, delle attività del marchio Peugeot. La sua conoscenza approfondita delle catene di fornitura e delle strategie di acquisto potrebbe rivelarsi fondamentale per il gruppo, soprattutto in periodi di instabilità geopolitica e di sfide poste dalla trasformazione dell’elettromobilità. Picat era già destinato a diventare capo di Stellantis quando, due anni fa, la posizione di Tavares è rimasta appesa a un filo. Secondo indiscrezioni sarebbe il candidato preferito dalla famiglia Peugeot.

Maxime Picat

Vedremo dunque quale sarà la decisione che verrà presa in merito da Stellantis. Ricordiamo che di recente il presidente del gruppo John Elkann ha promesso che entro metà anno sarebbe stato annunciato il nome dell’erede di Carlos Tavares alla guida dell’azienda. La scelta della persona che succederà a Carlos Tavares al vertice di Stellantis sarà una decisione di importanza cruciale, destinata a influenzare in modo profondo il futuro di uno dei principali gruppi automobilistici a livello mondiale. In un contesto caratterizzato da una concorrenza sempre più serrata nel settore dei veicoli elettrici e da crescenti incertezze economiche su scala globale, individuare un leader dotato della necessaria esperienza, visione strategica e capacità di adattamento si rivela più fondamentale che mai per garantire stabilità e crescita all’azienda.