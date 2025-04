Stellantis è leader delle vendite nel mercato delle auto ibride EU30 nel primo trimestre 2025

Alla fine del primo trimestre del 2025, Stellantis si assicura il primo posto nel segmento delle auto ibride e raggiunge una quota di mercato del 17,3% nel mercato totale EU30, in aumento rispetto al totale dell’anno 2024, consolidando il suo secondo posto nella classifica dei costruttori. Sotto i riflettori per questa performance, Fiat Panda e la gamma Peugeot grazie ai modelli 208, 2008 e 3008, ma tutti i marchi hanno contribuito.

Importante primato per Stellantis nel primo trimestre del 2025 in Europa

Stellantis si conferma leader di mercato in Francia, Italia e Portogallo. In Francia, 4 modelli Stellantis sono tra i primi 6, con Peugeot 208 al primo posto, mentre in Italia Stellantis vanta 4 modelli tra i primi 5, con FIAT Panda come modello più venduto sul mercato. Nel mercato UE30 a marzo 2025, Stellantis ha 3 modelli tra i primi 5 più venduti nel segmento B (Peugeot 208 al 2° posto, Citroën C3 al 4°, Vauxhall/Opel Corsa al 5°). Nel segmento B-SUV, Peugeot 2008 sale sul podio, mentre nel segmento C-SUV anche Peugeot 3008 è tra i primi 5. Leadership confermata nelle vendite di veicoli commerciali leggeri EU30 con una quota del 30,2%, in aumento al 31,5% nel segmento dei veicoli elettrici. Stellantis Pro One è al primo posto anche in 8 dei primi 10 mercati

Luca Napolitano, Responsabile delle Operazioni Commerciali di Stellantis, sottolinea: “Stiamo lottando per il primo posto in Europa e manteniamo una forte pressione nel segmento B-SUV, dove abbiamo lanciato tre nuovi modelli chiave: Citroën C3 Aircross, Vauxhall/Opel Frontera e FIAT Grande Panda. Inoltre, la nostra decisione di ampliare la gamma di veicoli ibridi, offrendo più scelta ai clienti e facilitando una transizione graduale alla propulsione elettrica, ci ha garantito la leadership nel segmento ibrido.”

“In una prospettiva di medio-lungo termine”, conclude Napolitano, “vale anche la pena sottolineare l’eccellente acquisizione ordini di marzo, il mese migliore dell’anno, mentre il nostro portafoglio ordini complessivo a fine trimestre ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 mesi. Stellantis opera quindi con una visione strategica che ci porterà a consolidare e migliorare i buoni risultati di questo primo trimestre”.