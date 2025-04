Alfa Romeo: tutto quello che sappiamo ad aprile 2025 su design, motori, prezzi della futura ammiraglia in arrivo nel 2027

Alfa Romeo nei prossimi anni subirà una profonda revisione della sua gamma. Dopo l’arrivo nel 2024 di Junior, il 2025 sarà l’anno della nuova Stelvio mentre nel corso del 2026 conosceremo finalmente la nuova Giulia. Entrambe le prossime novità della casa milanese saranno prodotte a Cassino. Ma le novità per la gamma del biscione non si fermeranno qui. Il 2027 infatti sarà un altro anno molto importante per la casa milanese. Questo in quanto quell’anno salvo ritardi dovrebbe segnare il ritorno del marchio premium di Stellantis nel segmento E del mercato auto.

Ecco cosa sappiamo sulla futura ammiraglia del biscione che riporterà Alfa Romeo nel segmento E nel 2027

Questo modello soprannominato dall’ex CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato come E-Jet, ma che avrà un nome pienamente in linea con la tradizione del marchio, riporterà dunque la casa milanese in un segmento di mercato fondamentale per un brand che aspira a diventare il vero marchio globale di Stellantis. Questa vettura, su cui il biscione lavora ormai da molti anni, è destinata a sorprendere e non poco per uno stile che si preannuncia come estremamente particolare. Insomma diciamo che si tratterà di un modello che si farà notare e che probabilmente rappresenterà un qualcosa di mai visto prima difficilmente inquadrabile nelle attuali categorie del mercato non essendo ne un SUV ne una berlina.

Di questa auto sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Large sarà lunga quasi 5 metri e sarà probabilmente prodotta a Cassino insieme alle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Sappiamo anche che pur con uno stile del tutto inedito sarà l’emblema del DNA, della storia e della sportività del brand milanese. Nonostante l’imponente mole avrà un design molto aerodinamico con linee fluide e sinuose. Un’idea più precisa su quelle che saranno le caratteristiche estetiche di questo modello, si dice che la avremo quando sarà svelata Giulia in quanto questa vettura sembrerà una versione più in grande della berlina di segmento D.

La tecnologia raggiungerà qui il top per il biscione. Ma ovviamente non mancheranno alcune caratteristiche tipiche di una vettura di Alfa Romeo come il piacere di guida, la tenuta di strada, la sportività e le prestazioni. Per quanto riguarda la gamma di motori, se inizialmente si pensava che questa auto sarebbe stata solo elettrica al 100 per cento adesso invece sembra scontata la presenza anche di qualche motore termico e molto probabilmente anche del mitico V6 che potrebbe caratterizzare la versione top di gamma Quadrifoglio con qualche forma di elettrificazione. Si dice che questa auto possa raggiungere e superare i mille cavalli di potenza e offrire anche nelle sue versioni totalmente elettriche dinamicità, sportività e piacere di guida ai massimi livelli.

Infine i prezzi. Ovviamente essendo la futura top di gamma del marchio Alfa Romeo, questa vettura, che sarà comunque un’ammiraglia sui generis, avrà prezzi in linea con quelli della concorrenza del segmento premium del mercato auto e il riferimento va ovviamente a marchi importanti quali BMW, Mercedes e Audi. Dunque per i prezzi si guarderà a modelli del calibro di BMW X5 e X6, Audi Q7 Mercedes-Benz GLE etc. Insomma non si tratterà di una vettura alla portata di tutti ma che sicuramente varrà i soldi spesi.