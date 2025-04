Nuova Alfa Romeo Giulia: in un video in versione coupé a due porte

Nuova Alfa Romeo Giulia è una delle prossime novità annunciate per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del biscione. Esattamente il suo debutto è previsto nel corso del 2026 circa un anno dopo quello della nuova Alfa Romeo Stelvio. Come vi abbiamo già scritto in diverse occasioni si tratterà di un modello molto diverso da quello attuale. Infatti aumenterà di dimensioni con l’utilizzo della piattaforma STLA Large. Inoltre non sarà più una classica berlina sedan ma avrà uno stile più da fastback con coda tronca impostazione più simile a quella di un crossover o comunque di una berlina a ruote alte.

Ecco come sarebbe una nuova Alfa Romeo Giulia coupè a due porte

Ovviamente nonostante ciò sono in tanti a sperare che alla fin fine la nuova Alfa Romeo Giulia possa dare origine anche a versioni decisamente più sportive e in sintonia con quella che è la storia, la tradizione e il DNA del marchio milanese. E’ questo il caso di questo render pubblicato dal designer, architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico conosciuto anche con il nome di TDA Automotive che nel suo canale di YouTube ha pubblicato nelle scorse ore un video in cui ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di una versione coupè a due porte della nuova Giulia.

Questo concept rappresenta una visione audace e sportiva della futura Alfa Romeo Giulia, pensata per chi cerca emozioni forti già al primo sguardo. Il design è innovativo e grintoso, con un equilibrio perfetto tra potenza e stile. Ogni dettaglio è stato reinterpretato con materiali all’avanguardia e tecnologie di ultima generazione, sia all’interno che all’esterno. Nel video viene mostrato anche l’interno. La plancia ospita una gamma completa di optional high-tech, offrendo un’esperienza di guida moderna e immersiva.

Il concept di questa nuova Alfa Romeo Giulia coupè prevede, in questa configurazione, un motore 2.2 turbo benzina da 280 CV con cambio automatico e trazione posteriore, pur lasciando spazio a future varianti BEV e PHEV. I cerchi da 21” completano il pacchetto sportivo, enfatizzando il carattere dinamico della vettura. La carrozzeria sarà proposta in affascinanti tinte metallizzate, capaci di esaltare le linee tese e raffinate del modello, rendendolo visivamente irresistibile per gli appassionati del marchio.

Si tratta indubbiamente di un’ipotesi assai suggestiva che però purtroppo al momento non sembra trovare spazio nel mondo reale con Alfa Romeo che ha già detto chiaramente attraverso il suo nuovo CEO Santo Ficili di voler puntare su SUV e crossover per aumentare le vendite e le quote di mercato a livello globale con la stessa Giulia che come detto poc’anzi avrà uno stile meno classico rispetto all’attuiale generazione e più vicino al mondo dei crossover.