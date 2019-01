Mick Schumacher nel 2020 correrà con Alfa Romeo Sauber in F1?

Mick Schumacher ha fatto un passo in avanti verso il suo debutto in Formula 1 sulla scia di suo padre Michael e dello zio Ralf la scorsa settimana, quando la Ferrari ha ufficialmente annunciato che il giovane tedesco è entrato nella sua Driver Academy. Secondo indiscrezioni nel caso in cui il giovane figlio di Michael dovesse fare bene quest’anno in Formula 2 allora per lui si potrebbero spalancare le porte del mondo dorato della Formula 1. In quel caso si vocifera che il team scelto per il suo debutto nella massima competizione automobilistica potrebbe essere la scuderia elvetica di Alfa Romeo Sauber.

Insomma Mick Schumacher potrebbe intraprendere la stessa strada del monegasco Charles Leclerc che dopo essere entrato nell’accademia di Ferrari e aver vinto il mondiale di Formula 2 è approdato in Formula 1 nel 2018 proprio in Alfa Romeo Sauber. In quel caso nel 2020 Schumi Jr affiancherebbe molto probabilmente il finlandese Kimi Raikkonen nel suo ultimo campionato di Formula 1 prima del ritiro che avverrà a fine 2020. Qualcuno però ipotizza che l’ingresso in F1 di Schumacher possa avvenire sempre in Alfa Romeo Sauber ma nel 2021 proprio al posto di Raikkonen e al fianco del giovane italiano Antonio Giovinazzi. Nel corso della stagione ne sapremo di più.