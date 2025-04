La Ferrari SF90 XX Stradale con tuning di Novitec punta sul sound

La Ferrari SF90 XX Stradale è una supercar da sogno, che sfodera un temperamento da auto da corsa. Il suo quadro prestazionale è al top. Sulla pista di Fiorano, solo la F80 riesce a fare meglio di lei. C’è però chi vuole spingersi oltre, come il cliente dell’esemplare di cui ci occupiamo oggi, sottoposto a tuning da Novitec, su sua espressa richiesta.

Nella nuova veste, la sportiva emiliana è stata resa ancora più tonica da uno scarico leggero, che aggiunge 30 cavalli alla dotazione energetica del mezzo. Il tutto con sonorità più intense, che non pagano dazio sul fronte dei decibel. Così le alchimie sonore si fanno più intonate all’aspetto dell’auto, senza modificare la magia delle note made in Maranello, diventate però più alte. Questo era il desiderio del committente e l’azienda tedesca ha cercato di soddisfarlo al meglio.

Chi mi conosce sa quanto sia ostile ad ogni elaborazione eseguita sulle auto di alto livello, specie se portano il “cavallino rampante” sul cofano. In questi casi parlo spesso di blasfemia. Nel mondo, però, c’è chi la pensa in modo diverso da me. Così si spiegano i molti tuning dedicati alle auto sportive e di lusso. Il più delle volte, le trasformazioni rasentano la volgarità. In alcuni casi la superano. Novitec è molto più attento allo stile rispetto ad altri operatori del settore. Le sue proposte, in genere, sono decisamente più raffinate dal punto di vista del gusto.

Supplemento di cavalli per la supercar emiliana

Un esempio dell’approccio aziendale giunge proprio dalla Ferrari SF90 XX Stradale di cui ci stiamo occupando nel nostro articolo. Qui l’operazione è stata fatta col bisturi, non con l’accetta, limitando ai minimi termini la portata dell’eresia. La priorità del lavoro era quella di garantire all’esemplare un suono più marcato. Ecco perché i tecnici di Novitec hanno sviluppato un nuovo sistema di scarico in Inconel per il V8 biturbo e ibrido da 4.0 litri, regalandogli 30 cavalli in più.

Con questo innesto, il contatore energetico si è portato a quota 1.060 cavalli, con un picco di coppia di 840 Nm. Oltre che un urlo più intenso, la Ferrari SF90 XX Stradale di Novitec guadagna pure una superiore leggerezza. I committenti possono anche optare per uno scarico in acciaio inossidabile, meno legato al mondo della Formula 1. Come riferiscono i colleghi di carscoops, il tuner tedesco ha avuto la saggezza di non toccare il complesso sistema ibrido, lasciandolo come mamma lo ha fatto.

La purezza della Ferrari standard è stata preservata

Non sono mancati gli interventi estetici, eseguiti per fortuna in modo molto soft: risultano quasi impercettibili, per la loro delicatezza. Si notano soprattutto i nuovi cerchi Vossen da 20 pollici all’anteriore e da 21 pollici al posteriore, con pneumatici ad alte prestazioni da 255/35 e 325/25. Non sfuggono allo sguardo dei più esperti le calotte degli specchietti retrovisori in carbonio, con trama a vista. Per il resto tutto nella norma. Chapeau!

Sul fronte dell’assetto, si segnala la sostituzione delle molle con altre ancora più sportive, che abbassano l’altezza da terra di 25 mm, sia davanti che dietro. La tinta scelta per la carrozzeria è una intrigante tonalità di indaco, con striscia a contrasto longitudinale. Non sappiamo quanto siano costati al cliente gli interventi eseguiti su questa Ferrari SF90 XX Stradale, rivista leggermente anche all’interno, ma non ci vuole molto a capire come l’owner non abbia faticato a staccare l’assegno.

A subire il trattamento di cui vi abbiamo riferito è stato uno dei 799 esemplari previsti per il modello, cui si stanno affiancando le versioni Spider, destinate a prendere forma in 599 unità. Questa creatura di Maranello, di natura ibrida, gode nell’allestimento di serie della spinta di un motore V8 endotermico da 4.0 litri di cilindrata, integrato da tre cuori elettrici, per una potenza combinata di 1.030 cavalli. Nella sua veste standard brucia il passaggio da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.5 secondi. Penso che con i 30 cavalli aggiunti da Novitec riesca a fare ancora meglio.

Galleria fotografica del modello

