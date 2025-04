Stellantis sulla buona strada per riaprire lo stabilimento di Belvidere

Stellantis conferma di essere ancora in linea con il piano per riaprire il proprio impianto di assemblaggio a Belvidere nel corso del 2027, nonostante le recenti incertezze legate alle nuove politiche tariffarie introdotte dall’ex presidente Donald Trump. Questi cambiamenti hanno costretto l’azienda a prendere decisioni difficili, tra cui la sospensione temporanea delle attività produttive in alcune sedi e il licenziamento di numerosi lavoratori.

Nonostante le incertezze causate dai dazi Stellantis riaprirà la sua fabbrica di Belvidere nel 2027

Nonostante ciò, la casa automobilistica rimane salda nei suoi programmi. “La tempistica per la riapertura dell’impianto resta invariata”, ha affermato Jodi Tinson, portavoce di Stellantis, tramite una comunicazione ufficiale. “Rispetteremo quanto stabilito dal Contratto Collettivo firmato nel 2023, e quindi il lancio dello stabilimento è confermato per il 2027”. L’azienda continua dunque a lavorare per mantenere fede agli impegni presi con lavoratori e comunità locali, puntando a un rilancio produttivo di lungo periodo.

La riapertura dello stabilimento di Belvidere, inutilizzato, è stata annunciata a gennaio , insieme al progetto di costruire una nuova Dodge Durango presso il suo complesso di assemblaggio di Detroit. Oltre a Dodge, Stellantis possiede marchi come Chrysler, Jeep e Ram.

Ma il panorama economico è cambiato drasticamente negli ultimi mesi, con Stellantis che ha temporaneamente sospeso le attività negli stabilimenti di assemblaggio in Canada e Messico. Ha inoltre licenziato temporaneamente 900 lavoratori in cinque stabilimenti statunitensi. Le sospensioni della produzione sono arrivate dopo che Trump, all’inizio di aprile, ha annunciato dazi del 25% sulle importazioni di auto e un ulteriore 25% su alcuni componenti, a partire dal 3 maggio.

Tinson ha affermato che lo stabilimento di assemblaggio di Windsor in Ontario, Canada, riprenderà le operazioni questa settimana su due turni. “Di conseguenza, più della metà dei dipendenti di Sterling Stamping, Indiana Transmission, Kokomo Transmission e Kokomo Casting che erano stati messi in cassa integrazione temporanea quando la produzione è stata sospesa nella settimana del 7 aprile, torneranno al lavoro per supportare le operazioni di Windsor”, ha affermato.

Lo stabilimento Stellantis di Toluca, in Messico, è ancora “chiuso fino alla prossima settimana”, ha dichiarato Tinson. Stellantis aveva precedentemente annunciato che lo stabilimento di Toluca sarebbe rimasto chiuso fino al 30 aprile. I dazi di Trump stanno mettendo in difficoltà alcune case automobilistiche , poiché spostare la produzione può essere un processo lungo e difficile. La scorsa settimana il presidente ha dichiarato di stare valutando una sospensione dei dazi sulle auto per dare alle case il tempo di adattare le proprie catene di approvvigionamento.

Lo stabilimento di Belvidere, dove veniva prodotta la Jeep Cherokee, ha chiuso i battenti nel febbraio 2023 e ha licenziato 1.350 lavoratori. Tuttavia, nell’ambito delle trattative contrattuali di Stellantis con la United Auto Workers, l’azienda ha annunciato la riapertura dello stabilimento. Si prevede che circa 1.500 dipendenti rappresentati dalla UAW torneranno al lavoro nello stabilimento.