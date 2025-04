Alfa Romeo: quali sorprese ha in serbo il biscione per il suo 115esimo compleanno?

Alfa Romeo il 24 giugno 2025 compie 115 anni. Si tratta di un anniversario molto importante e come tale sarà festeggiato nel migliore dei modi. Pare molto probabile che in quella data ci possa essere qualche sorpresa in serbo per i numerosi fan alfisti. Inizialmente si pensava che quel giorno potesse essere presentata la nuova Alfa Romeo Stelvio. Questa ipotesi però al momento pare meno probabile in quanto è stato già detto che gli ordini si aprirano solo nel 2026 e che la produzione partirà intorno alla metà del prossimo anno. Dunque la presentazione del SUV di seconda generazione potrebbe avvenire verso fine anno.

Quali saranno le sorprese di Alfa Romeo per i suoi fan il 24 giugno 2025?

Ovviamente non possiamo escludere un’anteprima o magari semplicemente le prime immagini senza veli della nuova Alfa Romeo Stelvio. Al momento però certezze non ve ne sono. Ovviamente non possiamo escludere che possano essere altre le sorprese per il biscione. Si potrebbe trattare di qualche versione speciale di una delle auto presenti in gamma per festeggiare degnamente il suo compleanno o la rivelazione di una nuova super car sportiva in stile nuova 33 Stradale. Qualcuno ipotizza anche che quella possa essere l’occasione giusta per mostrare in anteprima il restyling di Tonale che di recente ha festeggiato le 100 mila unità prodotte presso lo stabilimento di Pomigliano.

E’ probabile che già nel corso del prossimo mese di maggio potremo avere le idee più chiare su cosa aspettarci in quella data per la quale la casa automobilistica milanese ha già anticipato il logo commemorativo. Di certo qualcosa bolle in pentola per Alfa Romeo che vive un momento positivo grazie all’ottimo andamento sul mercato del SUV Junior che sta facendo crescere le vendite e le quote di mercato del biscione in tutta Europa. Si tratta insomma di un buon inizio in attesa del lancio sul mercato prima della nuova Stelvio e poi tra un anno anche della nuova Giulia.