Stellantis: Vauxhall ha vinto il premio per la migliore campagna automobilistica ai Campaign Media Awards 2025

Vauxhall ha vinto il premio per la migliore campagna automobilistica per la sua campagna “Electric Streets” e per la migliore strategia commerciale per la sua campagna “Charging Britain” in collaborazione con Tesco ai Campaign Media Awards 2025. In modo sorprendente, la campagna “Charging Britain” ha battuto importanti produttori di beni di consumo come Cadbury, Boots e Tony’s Chocolate, aggiudicandosi il premio per la migliore strategia commerciale. I Campaign Media Awards celebrano le campagne mediatiche più audaci, riconoscendo il lavoro che sfida lo status quo, guida il cambiamento e stabilisce nuovi standard di creatività e impatto.

Vauxhall ha vinto il premio per la migliore campagna automobilistica nel Regno Unito

L’iniziativa Electric Streets of Britain di Vauxhall nel Regno Unito è una campagna volta a supportare le amministrazioni locali di tutto il paese nell’accelerare l’installazione di punti di ricarica residenziali per veicoli elettrici su strada. Vauxhall ha riconosciuto gli enormi ostacoli all’accessibilità e alla convenienza della ricarica per gli automobilisti che desiderano passare all’elettrico e ha creato la campagna Electric Streets per affrontare questo problema direttamente, collaborando con le amministrazioni locali e i principali gestori di punti di ricarica, char.gy, Connected Kerb e SureCharge, per accelerare l’infrastruttura di ricarica su strada nel Regno Unito.

La campagna integrata Electric Streets di Vauxhall non ha solo favorito la considerazione e le vendite di veicoli elettrici del brand, ma continua a rendere più facile per gli automobilisti di tutto il Regno Unito passare all’elettrico. La casa automobilistica di Stellantis invita gli automobilisti a segnalare la necessità di ricarica su strada nelle vicinanze; finora, sono state registrate oltre 12.000 strade in tutto il paese che necessitano di ricarica su strada tramite electricstreets.co.uk.

Nell’ambito della campagna “Electric Streets”, Vauxhall ha anche lanciato la campagna “Charging Britain” in collaborazione con Tesco. Questa campagna ha visto Vauxhall collegare i punti di contatto di Tesco a ogni fase del percorso di acquisto di veicoli elettrici, con un conseguente significativo incremento della considerazione del marchio e delle vendite di veicoli elettrici.

La campagna “Charging Britain” offre ai nuovi clienti di veicoli elettrici Vauxhall un credito di ricarica di 500 sterline presso i punti vendita di tutto il Regno Unito. Inoltre, i clienti possono accumulare 50.000 punti Tesco Clubcard acquistando un’auto nuova presso un rivenditore Vauxhall partecipante. Gli acquirenti possono convertire i 50.000 punti Clubcard in buoni Clubcard del valore di 500 sterline da utilizzare in negozio o raddoppiarne il valore presso oltre 100 partner Clubcard Rewards, ottenendo così un valore di 1.000 sterline.

Phil Douglass, Direttore Marketing di Vauxhall, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere stati riconosciuti per il nostro impegno nella campagna per l’accessibilità alla ricarica elettrica in tutta la Gran Bretagna. Electric Streets è stata creata per supportare chiunque desideri guidare un veicolo elettrico e, con oltre 12.000 strade registrate tramite electricstreets.co.uk, stiamo aiutando le amministrazioni locali a soddisfare l’esigenza di ricarica su strada dove la domanda è maggiore. Siamo inoltre orgogliosi che la nostra campagna “Charging Britain” con Tesco sia stata riconosciuta al di fuori del settore automobilistico e, come marchio, ci impegniamo a continuare a impegnarci per l’accessibilità e la convenienza della ricarica elettrica in tutta la Gran Bretagna”.

Vauxhall ha venduto oltre 15.000 auto elettriche nel 2024, con una quota di mercato del 4,15%, e nel 2024 è stata la marca leader di auto elettriche nei canali retail e Motability. Dalla fine del 2024, Vauxhall offre una versione elettrica di ogni auto e furgone della sua gamma, inclusi otto modelli elettrici come Corsa Electric, Frontera Electric e Grandland Electric, offrendo ai clienti una scelta di dieci anni prima del divieto di circolazione di nuove auto a benzina e diesel previsto per il 2035 nel Regno Unito.