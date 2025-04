Stellantis avanza in Brasile e registra un aumento di produzione ed esportazioni nel 1° trimestre 2025

Stellantis prosegue con un ritmo sostenuto la sua crescita durante il primo trimestre del 2025, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama automobilistico globale. Non solo ha rafforzato la propria leadership in termini di volumi complessivi di vendita, ma ha anche registrato importanti traguardi in mercati strategici come il Brasile.

In questo Paese, infatti, l’azienda ha ottenuto risultati di rilievo sia sul fronte produttivo che su quello dell’export, dimostrando una capacità di adattamento e una visione industriale orientata all’espansione internazionale. L’incremento nella produzione di veicoli e l’aumento delle esportazioni confermano la solidità del piano di crescita del gruppo, che continua a investire in tecnologie e infrastrutture per rispondere in modo efficace alla domanda crescente e alle nuove sfide del settore automobilistico. Questi successi rappresentano un segnale positivo per l’intero anno, con prospettive incoraggianti per il mantenimento del trend positivo nei mesi a venire.

“I risultati del primo trimestre rafforzano il ruolo strategico di Stellantis in Brasile, sia nel servire il mercato interno che nell’espansione delle esportazioni. Questa performance positiva dimostra non solo la fiducia dei consumatori nei nostri veicoli, ma anche la solidità e l’efficienza delle nostre attività industriali nel Paese. I nostri stabilimenti continuano a fornire prodotti di alta qualità, con competitività e un’attenzione particolare al servizio di diversi mercati”, ha dichiarato Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

Tra gennaio e marzo, Stellantis ha prodotto 191.307 veicoli in Brasile, con una crescita del 21% rispetto alle 158.233 unità immatricolate nello stesso periodo del 2024. Questa performance rafforza la forza industriale dell’azienda nel Paese e la sua rilevanza nello scenario automobilistico nazionale. Il polo automobilistico di Betim, nel Minas Gerais, è stato uno dei principali responsabili di questa performance, con 117.441 veicoli prodotti nel primo trimestre, con un aumento del 23% rispetto all’anno scorso.

A Pernambuco, il Goiana Automotive Hub ha prodotto 56.972 unità da inizio anno, un volume superiore del 10,9% rispetto al 2024. Lo stabilimento di Porto Real, a Rio de Janeiro, ha raggiunto i 16.894 veicoli prodotti tra gennaio e marzo, con un aumento di circa il 45% rispetto al confronto annuale. Anche le esportazioni di Stellantis in Brasile hanno registrato risultati significativi nel primo trimestre del 2025. In totale, tra gennaio e marzo sono stati esportati 38.160 veicoli, con una crescita di circa il 38% rispetto all’anno precedente.

Il fiore all’occhiello è il Porto Real Automotive Hub (RJ), che ha registrato la percentuale di crescita più alta tra le unità dell’azienda: 7,8 mila veicoli esportati, con un incremento del 168% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il Betim Automotive Hub (MG) è stato il leader in termini di volume assoluto, con oltre 20 mila unità spedite e una crescita del 41% nel confronto annuale. A Pernambuco, lo stabilimento di Goiana ha mantenuto il buon andamento dell’anno precedente, con oltre 10 mila veicoli esportati tra gennaio e marzo di quest’anno.

Uno dei modelli principali responsabili delle buone performance di Stellantis nelle esportazioni brasiliane è stata la Fiat Strada. Leader assoluto delle vendite sul mercato interno, il pick-up si è distinto anche sul mercato estero ed è stato il veicolo più esportato dell’azienda nel primo trimestre del 2025, con oltre 10 mila unità spedite in altri Paesi.