Stellantis annuncia il nuovo Senior Vice President of Fleet Sales negli USA

Stellantis North America annuncia oggi la nomina di Michael Ferreira a Senior Vice President of Fleet Sales negli Stati Uniti, con effetto immediato. In collaborazione con Jeff Kommor, Senior Vice President of Retail Sales negli Stati Uniti, guideranno le vendite degli iconici marchi Stellantis con un focus rinnovato sui clienti commerciali e delle flotte.

Michael Ferreira è stato nominato da Stellantis nuovo Senior Vice President of Fleet Sales negli Stati Uniti

“Michael vanta una vasta esperienza che lo ha reso un leader riconosciuto nel settore delle flotte e nell’intero settore automobilistico”, ha dichiarato Antonio Filosa, Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer. “Non vediamo l’ora di rafforzare la nostra attività commerciale con un leader dedicato, con competenze eccezionali nel migliorare l’esperienza del cliente attraverso veicoli connessi e soluzioni digitali”.

Più recentemente, Ferreira ha ricoperto il ruolo di Vice President of Corporate Mobility presso AutoNation, dove ha guidato iniziative strategiche nel settore della mobilità aziendale. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità crescente sia negli Stati Uniti che all’estero, lavorando per importanti aziende del settore come Octo Telematics, Hertz e Porsche/Volkswagen Financial Services. Nel corso della sua carriera professionale, ha costituito nuove entità legali in vari mercati e ha creato strategie dettagliate di commercializzazione per servizi finanziari e per soluzioni di gestione delle flotte aziendali. Ha inoltre contribuito al lancio e allo sviluppo di start-up innovative nel campo della gestione flotte, operanti su scala globale per conto di case automobilistiche (OEM) e società di autonoleggio internazionali.

Ferreira ha conseguito diversi titoli di studio avanzati, tra cui un dottorato in gestione aziendale presso l’Università di Liverpool (Regno Unito) e la Swiss Management School, nonché un MBA presso l’Università di Liverpool.