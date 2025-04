Stellantis restringe la ricerca del CEO a cinque candidati 

Il gruppo Stellantis avrebbe ristretto la ricerca del nuovo CEO a cinque candidati. Questo almeno secondo quanto riporta Reuters. Come confermato ieri dallo stesso John Elkann entro giugno il nuovo numero uno del gruppo sarà annunciato. A quanto pare tra i 5 candidati finali ci sarebbero due nomi di dirigenti interni al gruppo e tre esterni. I due interni sarebbero l’attuale CEO di Jeep Antonio Filosa e e Maxime Picat, Chief Purchasing and Supplier di Stellantis. Gli altri tre contendenti sono candidati esterni, sebbene le loro identità non siano state rivelate. Tutti e cinque sono uomini, secondo il rapporto.

La ricerca del CEO di Stellantis si è ridotta a 5 nomi secondo indiscrezioni

Come dicevamo poc’anzi non si conoscono i nomi dei tre candidati esterni per il ruolo di CEO di Stellantis. Ieri però è emerso quello dell’ex CEO di Seat Wayne Griffiths che secondo indiscrezioni sarebbe in fase avanzata di trattative con John Elkann per ricoprire questo ruolo. Il processo di selezione rimane privato, ma sia il presidente di Stellantis, John Elkann, sia l’amministratore delegato di Peugeot Invest, Jean-Charles Douin, hanno dichiarato che sta procedendo come previsto. L’obiettivo è la nomina di un nuovo amministratore delegato entro la fine del primo semestre di quest’anno.

La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Stellantis sta attraversando un periodo difficile per quanto riguarda la sua strategia sui veicoli elettrici (EV), le sfide della catena di approvvigionamento internazionale e il calo della fiducia degli investitori. All’inizio di questo mese, le azioni hanno toccato un minimo storico di 7,51 euro, in netto calo rispetto al massimo di 25 euro di appena un anno fa.

Con diversi candidati, sia interni all’azienda che esterni, attualmente al vaglio, la scelta del prossimo amministratore delegato di Stellantis si rivela cruciale. La figura selezionata sarà chiamata a guidare il gruppo automobilistico in uno dei momenti più complessi e turbolenti che il settore dell’auto abbia attraversato negli ultimi decenni. In questo contesto di profondi cambiamenti tecnologici, transizione energetica e incertezze economiche globali, il futuro CEO dovrà affrontare sfide senza precedenti, mantenendo una visione strategica chiara e solida. Oltre a garantire la continuità operativa e a spingere l’innovazione, sarà fondamentale per lui o lei ricostruire e rafforzare la fiducia all’interno dell’azienda, tra i dipendenti, i partner industriali, gli investitori e l’opinione pubblica.