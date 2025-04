Alfa Romeo cresce del 98% a marzo 2025 e si conferma il marchio in più rapida crescita sul mercato francese

Sia a marzo che dall’inizio dell’anno, Alfa Romeo Junior è leader del segmento B-SUV Premium con 1.423 immatricolazioni (autovetture da gennaio a marzo 2025). Il 25 per cento di queste immatricolazioni riguarda versioni 100 per cento elettriche.

Alfa Romeo rimane il marchio in maggiore crescita sul mercato francese

Tra i marchi premium, in tutti i segmenti, Alfa Romeo Junior si classifica al settimo posto sul mercato francese per immatricolazioni da parte di clienti privati. Grazie alla performance di Junior, la casa automobilistica milanese è salita all’ottavo posto tra i marchi premium sul mercato francese a marzo e dall’inizio dell’anno (+2 posizioni). Questa tendenza rimarrà positiva, con un raddoppio degli ordini ricevuti a marzo 2025 rispetto a marzo 2024, di cui un terzo dei Junior sarà elettrico al 100 per cento.

Alain Descat, Direttore di Alfa Romeo Francia ha dichiarato: « A pochi giorni dal primo anniversario della presentazione di Alfa Romeo Junior, il trend è particolarmente positivo. Junior attrae e riconquista i vecchi clienti e ci permette di conquistarne di nuovi, soprattutto con le sue versioni 100% elettriche da 156 e 280 cavalli. Questa elettrificazione della gamma funziona particolarmente bene con i nostri clienti. Un terzo degli ordini di Junior è 100% elettrico e il 95% degli ordini di Tonale è PHEV o ibrido. L’arrivo della trasmissione a trazione integrale Q4 sul nostro SUV Junior e il nuovo allestimento Intensa su tutti i modelli daranno ulteriore impulso al resto di questa prima metà dell’anno, così come le versioni benzina da 280 e 520 cavalli di Giulia e Stelvio! »