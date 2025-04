Fiat Grande Panda per i talenti di Amici nella loro esibizione nelle concessionarie Fiat

Con l’ufficialità diramata nelle scorse settimane, la nuova Fiat Grande Panda si conferma auto protagonista della trasmissione Amici oltre che appunto partner ufficiale del programma televisivo. L’ulteriore novità che coinvolge il nuovo modello di Segmento B del costruttore torinese, va ricercata nella volontà di accompagnare i talenti usciti dal programma televisivo presso la loro prima esibizione; si tratterà di una condizione decisamente inusuale visto che il primo approccio al palco in uscita dalla scuola di Amici avverrà presso alcune concessionarie Fiat selezionate appositamente.

I primi artisti coinvolti nel progetto che vede al centro la nuova Fiat Grande Panda sono tre protagonisti dell’edizione attuale del talent di Canale 5. Si tratta di Luk3, Asia e Vybes; tutti e tre si esibiranno a Roma, il prossimo 14 aprile a partire dalle 17:00, presso lo showroom Stellantis & You di viale Manzoni.

La nuova Fiat Grande Panda sarà al centro anche di altre esibizioni presso diverse città italiane

L’appuntamento di Roma non sarà l’unico, visto che la collaborazione che vede al centro la nuova Fiat Grande Panda permetterà di proseguire con esibizioni presso altre città italiane nelle prossime settimane. Sarà infatti anche il turno di altri artisti che si sono espressi all’interno del talent di Amici. Nello specifico le ulteriori date saranno quelle del 22 aprile, a Bari presso AJ Bari Autoclub di via Napoli, il 28 aprile, a Napoli presso Stellantis & You di Corso Meridionale, il 13 maggio a Firenze, presso il Dealer Brandini, e il 21 maggio a Milano presso il Dealer Denicar.

Durante lo svolgimento di tali eventi si avrà la possibilità di conoscere meglio gli artisti coinvolti nelle esibizioni. La Fiat Grande Panda si misura così con un approccio votato all’essere giovane, guardando a un pubblico differente rispetto al target della precedente generazione. D’altronde “Fiat è al fianco dei giovani e dei loro sogni”, ha ammesso Alessio Scutari che è managing director di Fiat & Abarth Italia.