Stellantis si conferma leader del mercato sudamericano nel 1° trimestre del 2025

Stellantis ha chiuso il primo trimestre dell’anno come leader nel mercato delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina e Sud America, essendo l’azienda che ha venduto il maggior numero di veicoli nella regione. Da gennaio a marzo, l’azienda ha venduto oltre 228 mila unità, raggiungendo il 23,7% di quota di mercato, con un aumento di 36.600 unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Solo a marzo sono state registrate 74.100 immatricolazioni, pari al 22,2% di quota nel mercato sudamericano.

In Brasile, le vendite di Stellantis hanno totalizzato 159.000 unità nei primi tre mesi del 2025. Questo volume rappresenta una crescita di 11.800 immatricolazioni nel confronto annuale, consolidando una quota del 30,6% del mercato brasiliano. A marzo la società ha venduto 54.200 veicoli nel Paese, con una quota di mercato del 29,4%.

In Argentina, la società ha immatricolato oltre 52 mila veicoli tra gennaio e marzo, con un incremento di 25 mila unità rispetto al 2024, garantendo una quota del 34,3% del mercato argentino. A marzo nel Paese sono state vendute 14.100 unità, con una quota di mercato del 31,0%.

in Brasile Fiat ha chiuso il mese di marzo con due modelli tra i più venduti nel Paese. La Strada rimane al comando, con 10.254 unità immatricolate e una quota di mercato del 5,5%, mentre al secondo posto si classifica Argo, con 8.248 unità immatricolate e una quota di mercato del 4,5%. Come nei mesi precedenti, Fiat si conferma leader assoluto del mercato brasiliano, con una quota di mercato del 21% e 38.875 unità immatricolate a marzo, oltre 8 mila in più rispetto alla seconda azienda classificata.

Dall’inizio dell’anno il marchio di Stellantis rimane in testa con 110.588 unità vendute, oltre 30 mila in più rispetto al secondo posto. Rispetto al primo trimestre dell’anno scorso, il marchio ha registrato una crescita di oltre l’8,94% nelle unità immatricolate nel 2025. Jeep ha chiuso il primo trimestre di vendite in Brasile con 26.580 immatricolazioni, in crescita del 4% rispetto al primo trimestre del 2024. Il marchio continua a detenere una quota del 5,1% del mercato brasiliano.

La performance positiva riflette la forza della gamma nazionale. La Jeep Renegade ha mantenuto un volume di vendite stabile rispetto al primo trimestre del 2024, mentre la Jeep Compass e la Jeep Commander hanno registrato una crescita significativa rispettivamente del 10% e dell’8% nel confronto annuale. Nei primi tre mesi di quest’anno, Ram continua a dominare il segmento dei grandi pick-up, rappresentato da tre modelli: 3500, 2500 e il nuovo 1500, che, insieme, significano che il marchio americano continua ad avere una quota di mercato superiore al 70% nel segmento.

La Rampage continua a registrare ottime prestazioni all’inizio del 2025, confermandosi tra i cinque veicoli più venduti nel segmento dei pick-up compatti e di medie dimensioni, aumentando la sua quota di mercato dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2024 e totalizzando oltre 37.500 unità vendute dal suo lancio nel 2023.

Sempre a proposito di Stellantis, Citroën ha chiuso il primo trimestre del 2025 con una quota di mercato brasiliana dell’1,8%, il miglior risultato del marchio dal 2014. Tra gennaio e marzo sono state vendute 9.377 unità, un volume superiore del 38% rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2024, quando furono immatricolati 6.807 veicoli. Lo stesso periodo è stato caratterizzato anche dalle eccellenti performance della Citroën Basalt, di cui sono state vendute 4.621 unità dall’inizio dell’anno. Marzo è stato anche il mese migliore per le immatricolazioni di SUV, con 1.714 unità.

Nel segmento B-SUV, che comprende i modelli Citroën Aircross e Basalt, Citroën ha registrato una crescita delle vendite del 337% rispetto al primo trimestre del 2024 e ha raggiunto una quota di mercato del 4,4% nel segmento.

Peugeot ha chiuso il primo trimestre del 2025 con 5.900 veicoli immatricolati, registrando una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel confronto mensile, il volume delle immatricolazioni di marzo è stato superiore del 9% rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2024.

Tra i momenti salienti del periodo c’è il SUV 2008, di cui sono state vendute 3.569 unità tra gennaio e marzo. Dal suo lancio nell’agosto 2024, ne sono state vendute 10.620 unità. Nel segmento B-SUV, il modello ha raggiunto una quota di segmento del 2,6%. In Argentina, la Peugeot 208 ha chiuso il trimestre come il veicolo più venduto del Paese dall’inizio dell’anno, con 10.559 unità immatricolate e una quota di mercato del 6,9%.