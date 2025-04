Stellantis annuncia aggiornamenti chiave alla gamma di furgoni di grandi dimensioni in UK

Stellantis in UK ha annunciato aggiornamenti importanti per la sua gamma di veicoli commerciali leggeri (LCV) di grandi dimensioni, che riguardano i furgoni Citroën Relay, Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Vauxhall Movano.

A partire dal 1 ° maggio 2025, i modelli completamente elettrici Citroën ë-Relay, Fiat e-Ducato, Peugeot E-Boxer e Vauxhall Movano Electric saranno dotati di serie di un caricabatterie di bordo da 22 kW, un upgrade rispetto al precedente da 11 kW, senza costi aggiuntivi. Questo riduce drasticamente i tempi di ricarica su una tipica wallbox trifase da 11 ore e 45 minuti a sole 6 ore e 5 minuti. Con un caricabatterie rapido CC da 150 kW, la ricarica dallo 0 all’80% può essere completata in soli 55 minuti. In preparazione alla nuova normativa sulle emissioni che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2026, Stellantis ha anche aggiornato i suoi motori diesel da 2,2 litri per conformarsi in anticipo ai requisiti più severi .

Per migliorare ulteriormente il comfort di guida e la connettività, Stellantis introduce l’opzione di un touchscreen da 7 pollici per l’infotainment, come sulle versioni elettriche, anche per i modelli diesel. Disponibile a £400 (IVA esclusa), questo optional sostituisce il display standard da 5 pollici e offre una perfetta integrazione con Apple CarPlay e Android Auto, offrendo ai conducenti un accesso semplice a navigazione, intrattenimento e strumenti di comunicazione.

Con la sua ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, Stellantis continua a mantenere la promessa di versatilità con un massimo di 25 configurazioni di carrozzeria, uno spazio di carico ai vertici della categoria e sistemi di assistenza alla guida avanzati. Con dotazioni di sicurezza avanzate, interni pensati per il conducente e propulsori elettrici all’avanguardia che offrono fino a 423 km di autonomia, questi veicoli sono progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti moderni.

La produzione dei modelli aggiornati inizierà a maggio 2025. Stellantis ha guidato il mercato dei furgoni elettrici nel Regno Unito nel 2024, avendo venduto 7.821 furgoni elettrici, più dei produttori al secondo e terzo posto messi insieme, con una quota di mercato del 35,6%.