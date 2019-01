Ferrari ammette “l’interesse” per Mick Schumacher

Ferrari ha confermato il suo interesse per Mick Schumacher. Questa settimana, diverse fonti autorevoli hanno affermato che il figlio della leggenda della F1 Michael Schumacher sta per iscriversi alla “accademia per giovani piloti” della Ferrari. L’accordo dovrebbe includere le uscite di F1 nei test post-gara dopo i Gran Premi del Bahrein e della Spagna di quest’anno. La Ferrari non ha confermato la notizia, ma quando gli è stato chiesto, un portavoce della scuderia del cavallino rampante ha detto che la Ferrari è “naturalmente interessata a Mick”.

Mick Schumacher, 19 anni, arriva alla Formula 2 quest’anno, avendo vinto il titolo europeo di F.3. Nico Rosberg, il campione del mondo del 2016, ha avvertito che la pressione su Schumacher sta aumentando. “È importante che non perda la gioia di guidare”, Rosberg, il cui stesso padre era anche un campione del mondo, è citato dal quotidiano Die Welt. “Dovremmo anche stare attenti a non mettere troppa pressione o troppe aspettative su di lui. “Schumacher, tuttavia, ha detto che prende la pressione non gli da fastidio. “È sempre stato così per me”, ha insistito. “È normale per me. Se prendi qualcuno che non è abituato a farlo e lo metti nella mia posizione, forse sarebbe diverso, ma ho avuto il tempo di farmene una ragione e ciò mi ha aiutato molto.”