Leapmotor e Andrea Castrignano insieme alla Milano Design Week 2025

Leapmotor in occasione della Milano Design Week 2025 ha annunciato la sua collaborazione con lo studio di Andrea Castrignano. Si tratta di uno dei designer più originali e innovativi nel panorama italiano e non solo. L’annuncio di questa partnership proprio in occasione di questo evento non stupisce. Del resto parliamo di una manifestazione molto importante per il mondo del design e non solo che prevede oltre 1.000 eventi distribuiti in 10 District della città.

Leapmotor e Andrea Castrignano: una partnership di eccellenza alla Design Week 2025 di Milano

Andrea Castrignano ha rivoluzionato il settore dell’interior design rompendo gli schemi tradizionali, grazie a un approccio accessibile e contemporaneo. Condivide con Leapmotor una visione comune basata su innovazione e sostenibilità. L’azienda, infatti, propone soluzioni elettriche all’avanguardia con tecnologia Range-Extended EV (REEV), garantendo autonomia e prestazioni senza compromessi, proprio come Castrignano ha fatto nel mondo del design.

Leapmotor C10 REEV debutta in Italia con una speciale livrea Cherry Andrea Castrignano, svelata al pubblico in occasione del Fuorisalone. I visitatori avranno anche l’opportunità di provarlo con un esclusivo Test Drive nel cuore di Milano. Questo D-SUV unisce eleganza e comfort, con linee raffinate e interni curati. Equipaggiato con un motore elettrico da 158 kW (215 CV) e un motore termico da 1,5 litri, offre 145 km di autonomia elettrica (WLTP) e oltre 970 km totali. La tecnologia Range Extender consente di viaggiare in elettrico, attivando il motore termico solo per ricaricare la batteria. Il risultato è un mix ideale di efficienza, prestazioni e versatilità, perfetto per chi affronta tragitti lunghi senza rinunciare all’elettrico.

La partnership con il design Andrea Castrignano rappresenta per Leapmotor un’opportunità per mostrare a tutti, in occasione di un contesto così importante come è appunto la Milano Design Week 2025, il proprio impegno verso un’innovazione che sia sostenibile e accessibile a tutti.