Nuova Fiat Fastback: il SUV coupè in arrivo nel 2026 potrebbe avere successo in Italia

Nuova Fiat Fastback è il nome probabilmente scelto per il modello che Fiat lancerà sul mercato nel corso del 2026 dopo il debutto di questa estate della nuova Fiat Pandissima. Si tratterà di un SUV coupè lungo circa 4,35 metri su piattaforma Smart car di Stellantis che arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. Si tratterà di una versione più sportiva della pandissima con tetto spiovente e linee più aerodinamiche.

Tra i modelli più attesi del 2026 sicuramente la nuova Fiat Fastback

Quello che in tanti si domandano è se un veicolo di questo tipo possa avere successo anche in Italia. A nostro avviso la nuova Fiat Fastback in base a quelle che saranno le sue caratteristiche tecniche ed estetiche potrebbe benissimo avere successo nel nostro paese dove le auto aerodinamiche e con linee moderne e sportive sono sempre state apprezzate. La versione mild hybrid sarà dotata di un motore a benzina 1.2 litri da 100 CV, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti, per offrire un’esperienza di guida fluida ed efficiente. La variante completamente elettrica, invece, sarà equipaggiata con un motore da 113 CV alimentato da una batteria da 44 kWh, che consentirà un’autonomia di circa 320 km, secondo il ciclo WLTP, ideale per gli spostamenti quotidiani.

La nuova Fiat Fastback avrà molti elementi di design in comune con Fiat Grande Panda in particolare all’anteriore e nell’abitacolo. La vettura avrà un interno spazioso anche se meno capiente della nuova Fiat Pandissima che misurerà circa 4,4 metri. Il luogo di produzione di questo modello non è stato ancora comunicato ma si suppone possa essere lo stabilimento Stellantis di Kenitra dove verrà prodotta anche la Pandissima. Il modello sarà venduto anche in altre parti del mondo tra cui sudamerica dove di certo sarà prodotto in Brasile prendendo il posto dell’attuale Fastback.