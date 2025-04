Stellantis: nel primo trimestre 2025 crescita notevole in Austria

Stellantis Austria, con i suoi marchi iconici Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel, Peugeot e il nuovo marchio elettrico Leapmotor, ha venduto 8.216 nuovi veicoli (autovetture + veicoli commerciali leggeri) nel primo trimestre. Ciò rappresenta un aumento del 31,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato di 2,5 punti percentuali. La quota di mercato totale era dell’11,1%. Nel settore delle autovetture è stato registrato un incremento del 30 percento, con 5.919 nuove vetture consegnate. La quota di mercato delle autovetture è aumentata di 1,8 punti, arrivando al 9%.

Stellantis Austria ha continuato il suo percorso di successo nel primo trimestre

La divisione veicoli commerciali Stellantis ProOne, con i marchi di veicoli commerciali Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, ha aumentato le vendite di veicoli commerciali leggeri dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot del 34,1 percento, a 2.297 unità (incluse le conversioni) (o senza conversioni: +43 percento, a 2.074 unità). La quota di mercato dei veicoli commerciali è aumentata di 11,7 punti, raggiungendo il 29,9%. Quasi un veicolo commerciale leggero su tre sul mercato proviene da Citroën, Fiat Professional, Opel o Peugeot, il che significa che i quattro marchi di veicoli commerciali rimangono i leader indiscussi del mercato.

A marzo 2025, le immatricolazioni di nuove auto sono aumentate del 55,7%, raggiungendo 2.267 unità, con una quota di mercato dell’8,7% (+3,1 punti). Le immatricolazioni di veicoli commerciali (incluse le conversioni) sono aumentate del 44,4%, raggiungendo le 891 unità a marzo, in contrasto con l’andamento del mercato. La quota di mercato dei veicoli commerciali è stata del 32,1%, con un incremento di 16,4 punti.

Nel primo trimestre, Stellantis Austria ha aumentato le vendite di veicoli elettrici del 110 per cento, arrivando a 1.606 unità, di cui 516 veicoli commerciali elettrici. Ciò rappresenta una quota pari al 19,5 percento delle immatricolazioni di auto nuove. Ciò consente a Stellantis di intraprendere la strada dell’elettrificazione e di raggiungere gli obiettivi di CO2 in Austria.

Markus Wildeis, Amministratore delegato Stellantis Austria , ha commentato: “Continuiamo a ottenere ottimi risultati con i nostri marchi iconici, contrariamente alla tendenza del mercato, e siamo stati in grado di costruire direttamente sugli sviluppi positivi degli ultimi mesi. I risultati per i veicoli commerciali sono particolarmente degni di nota. In un mercato dei veicoli commerciali in forte calo, i nostri marchi sono stati in grado di sfruttare i loro punti di forza e sono i chiari leader di mercato. La nostra incoraggiante quota del 20 per cento di veicoli elettrici nelle immatricolazioni di veicoli nuovi mostra anche che, contrariamente ad alcuni resoconti dei media, il potenziale è molto forte. I clienti sono interessati ai veicoli elettrici e, se tutto si adatta, sono felici di acquistare”.

“Lo stesso vale per le auto usate, dove i risultati sono anche molto buoni. Nel complesso, questo dimostra anche che le persone hanno una grande necessità di mobilità individuale e vogliono rinnovare i propri veicoli. Dei circa un milione di veicoli dei marchi Stellantis sulle strade in Austria, molti veicoli sono già vecchi e dovrebbero essere sostituiti rapidamente. Ciò rappresenta un grande potenziale e offre grandi opportunità sia ai nostri partner di vendita e assistenza che a noi. I nostri iconici marchi automobilistici, insieme al nuovo marchio elettrico Leapmotor, lanceranno quest’anno 28 nuovi modelli, garantendo a tutti un’offerta di mobilità adeguata.”