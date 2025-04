Stellantis: tripletta storica per Corsa, Astra e Astra Sports Tourer nel concorso di Car Guide

Il marchio di Stellantis, Vauxhall celebra una tripletta agli endorsement Which? Best Buy nell’ultima Which? Car Guide 2025, con Corsa Electric, Astra Electric e Astra Sports Tourer Electric tutte riconosciute come scelte di spicco nelle rispettive categorie.

Stellantis si aggiudica tre endorsement Which? Best Buy nella Which? Car Guide 2025

La Vauxhall Corsa Electric è stata riconosciuta come una delle migliori auto di piccole dimensioni per il 2025. Le migliori auto di piccole dimensioni sono riconosciute come ben costruite, sicure e pratiche, tutte qualità che definiscono la Corsa Electric, rendendola una scelta eccezionale per la guida urbana e suburbana. Vauxhall continua a rendere la mobilità elettrica più accessibile migliorando l’autonomia della Corsa Electric. Grazie ai miglioramenti nella tecnologia delle batterie e nell’efficienza della trasmissione, la Corsa Electric Long Range offre ora un’autonomia fino a 266 miglia (WLTP), un aumento di 14 miglia rispetto alle 252 miglia del modello precedente. Il prezzo della Corsa Electric parte da £ 27.505 OTR per la YES Edition recentemente aggiornata, che offre specifiche elevate a un prezzo accessibile.

Nella categoria delle auto medie, l’Astra Electric ha impressionato con il suo mix di affidabilità, praticità, sicurezza ed efficienza. Nel frattempo, l’Astra Sports Tourer Electric ha eccelso nella categoria delle station wagon, offrendo non solo un bagagliaio spazioso e versatile, ma anche ottime prestazioni in termini di affidabilità, comfort, efficienza e sicurezza. L’Astra Electric Design ha un prezzo di £ 34.955 OTR, mentre i clienti che optano per l’Astra Sports Tourer Electric ora possono usufruire dell’allestimento Design disponibile a partire da £ 36.155 OTR.

Eurig Druce, amministratore delegato del brand di Stellantis, Vauxhall, ha affermato: “Avere tre dei nostri modelli nominati ‘Best Buys’ da Which? è un grande risultato per Vauxhall, che dimostra la profondità della qualità in tutta la nostra gamma di veicoli elettrici. Con un design audace, tecnologia all’avanguardia ed efficienza eccezionale, la pluripremiata Corsa Electric e Astra Electric riaffermano la posizione di Vauxhall in prima linea nell’elettrificazione. Nel frattempo, l’Astra Sports Tourer Electric rimane la scelta migliore per coloro che hanno bisogno di maggiore praticità senza compromettere comfort e stile”.

Nell’ambito degli sforzi di Stellantis per semplificare il passaggio all’elettrico, tutti questi modelli sono disponibili con l’offerta Electric All In del marchio, che include l’accesso a una varietà di soluzioni di ricarica per contribuire a rendere la mobilità elettrica ancora più semplice.

I clienti beneficiano di otto anni di assistenza stradale completa, inclusa l’assistenza per la ricarica di emergenza. Electric All In include anche un credito di £ 500 che può essere utilizzato per un’installazione di una wallbox domestica Ohme o un credito di ricarica Tesco o un credito Octopus Electroverse, nonché 10.000 miglia di ricarica domestica gratuita quando si passa alla tariffa energetica domestica Intelligent Octopus GO. Infine, c’è un abbonamento gratuito di sei mesi a Connect Plus, che dà accesso alla suite completa di servizi connessi disponibili tramite Vauxhall Connect.

Vauxhall offre una versione completamente elettrica di ogni modello di auto e furgone della sua gamma, rendendo la guida sostenibile accessibile a tutti. Dunque per Stellantis una storica tripletta.